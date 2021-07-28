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線上樂遊韓國！體驗智慧購物　再抽購物金、保養品

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
在Korea shopping pass上，可以體驗AR購物的樂趣。圖／韓國觀光公社提供
在Korea shopping pass上，可以體驗AR購物的樂趣。圖／韓國觀光公社提供

繼推出韓食料理體驗組、韓國傳統文化DIY組合包等活動之後，韓國觀光公社將於7月29日起舉行「樂遊韓國」線上活動，以傳統市場、免稅店、Korea shopping pass等體驗，讓喜愛韓國的民眾一解思念之情，參與活動且完成任務者，還有機會獲得260美元購物金、保養品、購物提袋等贈禮。

韓國觀光公社在一期情間，將韓國代表性的購物、韓劇、傳統文化等內容，整合成為不同主題的網路活動，同時贈送相對應的實體禮物盒，讓大家在不能出國的時刻，仍然能透過網路遊歷韓國。新推出的「樂遊韓國」活動，是為了推廣傳統市場、免稅店、還有最近推出的智能購物Korea shopping pass（KSP）服務所設立的購物主題活動。其中Korea shopping pass標榜是全世界唯一以當地商店旅遊PASS為概念，結合大邱東城路商圈和智能平臺的系統，包含有QRCODE購物、AR VR 購物（模擬試衣機）、旅遊套票、旅行通關挑戰等服務，希望能藉由本次的活動，讓民眾多加認識KSP的便利。

樂遊韓國活動時間自7月29日至8月9日中午12:00，只要完成指定任務，就可參加抽獎，有機會獲得樂天免稅店購物金最高260美金、大邱特色保養品、韓國傳統市場精美提袋等禮物，總獎項達777個。韓國觀光公社也預告，接下來還有劇透韓國、蔘入韓國、饗遊韓國等主題活動登場。

Korea shopping pass乃是商店旅遊PASS結合智能平台的系統。圖／韓國觀光公社提供
Korea shopping pass乃是商店旅遊PASS結合智能平台的系統。圖／韓國觀光公社提供
透過「樂遊韓國」活動，可以先行模擬韓國購物之旅。圖／韓國觀光公社提供
透過「樂遊韓國」活動，可以先行模擬韓國購物之旅。圖／韓國觀光公社提供

傳統市場

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