疫情趨緩仍宅家 出門頻率低又少動 飲食負擔增

靠喝「這種茶」幫助緩解身體負擔

近期雖疫情趨緩，但許多上班族還是盡量選擇在家吃飯，減少出外與人接觸的機會。因料理選擇有限，加上外送範圍限制，導致飲食重複性高，容易造成口感的「膩境」。且長時間宅在家，運動量大幅降低，又常攝取澱粉油脂含量高、重口味的餐飲，對於身體負擔更急遽加重。許多網紅紛紛推薦濃茶平衡法，用口味轉換、健食認證效果，減輕宅在家中的飲食負擔，安心地渡過這波疫情。

疫情間居家飲食易重複，口感「膩境」難避免疫情期間許多家庭為求安全，減少外出採買次數，經常一次性購買大量食材，在廚房、冰箱空間有限以及工作忙碌的情況下，煮一鍋就能吃上多餐的咖哩、滷肉輪番上桌，成了防疫期間餐桌上的常客，重複菜色輪番食用，造成居家防疫期間的飲食「膩境」。

另一方面，以外帶、外送解決飲食需求的外食族，疫情期間雖想顧飲食均衡，卻因住家周遭外帶、外送店家選擇有限，重複地吃類似的食物容易吃膩，只好穿插泡麵、微波食品等簡易烹煮的料理。外食、泡麵微波食品等口味偏重的組合，疫情期間重複出現，也對外食族形成口感上的「膩境」。

▲疫情間居家料理重複性高，易陷飲食「膩境」。 圖／濃韻 提供

長時間運動量下降加上飲食負擔，可用濃茶平衡法減緩防疫期間，經常在家庭中出現的「一鍋多餐」的料理，如咖哩、滷肉、火鍋以及外食族經常食用的「方便食品」如泡麵、微波食品等，多為高鹽、高油、高熱量的重口味料理。其中滷肉、咖哩等料理更因重口味下飯，經常額外吃進更多澱粉，容易造成身體上的負擔。

此外，上班族因工作忙碌整天坐在電腦前，整體運動量下降，加上飲食較難控制的情境，居家時間一久容易造成飲食以及身體上的負擔。

在防疫的非常時期，建議民眾可挑選擁有國家雙健食認證「調節血脂」、「不易形成體脂肪」的濃韻烏龍茶，透過「濃茶平衡法」來減緩身體及飲食上的負擔。

▲防疫非常時期運動量下降，使用濃茶平衡法佐餐吃得更安心。 圖／濃韻 提供

知名YouTuber也力推「濃茶平衡法」減緩身體負擔知名YouTuber「我是老爸,我不要當爸!」也表示，為了滿足全家愛吃的食材，家中經常準備一大鍋下飯的燉肉，在口感油膩的狀況下，仰賴濃茶平衡法的雙健食認證濃韻烏龍茶來平衡口感、身體的負擔，建議有同樣困擾的民眾可以嘗試。

▲YouTuber我是老爸力推濃茶平衡法，用雙健食認證減緩宅家自煮帶來的身體負擔

大胃王網紅路路也分享外食族煩惱，表示外食多重口味油膩食物，吃久了加上運動量不足，既膩又對身體負擔大。濃韻烏龍茶的濃厚茶感可以減輕口中膩感，又有雙健食認證減緩飲食負擔，為宅家必囤飲品。

▲大胃王路路分享外食族飲食煩惱，濃茶平衡法既可解緩口中膩境，也對減緩身體負擔有幫助

小劍劍-務農夫婦x田園日記也發文表示，防疫期間會煮一鍋重口味料理連吃數天，口感油膩又擔心身體負擔。推薦常準備下飯料理，如滷肉、燉肉的家庭，可以嘗試濃茶平衡法。

▲務農夫婦推薦常煮大鍋下飯料理的家庭，利用濃茶平衡法減緩口中、身體膩境

(本篇與濃韻合作)