愛相「蓮」！七夕限定甜蜜款 用迷你放大鏡窺情人的心

七夕情人節將至，奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）從故宮宮廷文化中汲取靈感，推出包括首飾配件在內的全新七夕情人節Connexus系列，由創意總監Giovanna Engelbert操刀，以象徵中華文化的蓮花為主要設計元素，以纏枝蓮圖案為靈感，綿延而纏繞，象徵著永恆而長久愛情，表達織女牛郎這對戀人雖然每年只能在七夕夜晚到鵲橋相會，但是他們永遠因愛相連的深刻情感。

主打款的雙吊墜項練由兩條項鍊組成，一條為一朵粉紅色的密鑲水晶蓮花，花朵下方綴有一顆透明的鋯石，鋯石中隱藏了一顆微雕心形水晶符號；另一條項鍊的吊墜則為一枚袖珍放大鏡，讓情人用來看隱藏在第一個吊墜上的愛的訊息，相當俏皮富巧思。