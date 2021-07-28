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愛相「蓮」！七夕限定甜蜜款 用迷你放大鏡窺情人的心

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
唐嫣配戴SWAROVSKI Connexus系列。圖／施華洛世奇提供
唐嫣配戴SWAROVSKI Connexus系列。圖／施華洛世奇提供

七夕情人節將至，奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）從故宮宮廷文化中汲取靈感，推出包括首飾配件在內的全新七夕情人節Connexus系列，由創意總監Giovanna Engelbert操刀，以象徵中華文化的蓮花為主要設計元素，以纏枝蓮圖案為靈感，綿延而纏繞，象徵著永恆而長久愛情，表達織女牛郎這對戀人雖然每年只能在七夕夜晚到鵲橋相會，但是他們永遠因愛相連的深刻情感。

主打款的雙吊墜項練由兩條項鍊組成，一條為一朵粉紅色的密鑲水晶蓮花，花朵下方綴有一顆透明的鋯石，鋯石中隱藏了一顆微雕心形水晶符號；另一條項鍊的吊墜則為一枚袖珍放大鏡，讓情人用來看隱藏在第一個吊墜上的愛的訊息，相當俏皮富巧思。

同樣由兩條項鍊組成的圓形浮雕項鍊，一條點綴一枚由透明密鑲水晶和纏枝蓮紋圖案裝飾的圓形浮雕；另一條則為一顆透明水晶，兩條項鍊可以合二為一，象徵兩個單獨的個體通過愛情緊密的結合在一起，成為一體。而這些主要的圓形浮雕圖騰與水晶連輝也有耳環、手環等多種選擇，亦有手機殼、手機吊墜、以及筆具等隨身小物，除了粉橘色調亦有中性的藍色款，讓情人的心意能隨時體貼彼此。

Connexus項鍊，各5,490元。圖／施華洛世奇提供
Connexus項鍊，各5,490元。圖／施華洛世奇提供
Connexus項鍊、耳環、手環套組，13,900元。圖／施華洛世奇提供
Connexus項鍊、耳環、手環套組，13,900元。圖／施華洛世奇提供
Connexus圓形浮雕手鍊，各5,490元。圖／施華洛世奇提供
Connexus圓形浮雕手鍊，各5,490元。圖／施華洛世奇提供
Connexus雙吊墜項鍊，8,490元。圖／施華洛世奇提供
Connexus雙吊墜項鍊，8,490元。圖／施華洛世奇提供
Connexus耳環，7,290元。圖／施華洛世奇提供
Connexus耳環，7,290元。圖／施華洛世奇提供
SWAROVSKI為七夕情人節推出Connexus系列。圖／施華洛世奇提供
SWAROVSKI為七夕情人節推出Connexus系列。圖／施華洛世奇提供
Connexus項鍊，5,490元；手鐲，6,490元；與耳環，7,290元。圖／施華洛世奇提供
Connexus項鍊，5,490元；手鐲，6,490元；與耳環，7,290元。圖／施華洛世奇提供
Connexus手機殼，4,990元；掛飾，3,490元；圓珠筆，2,290元。圖／施華洛世奇提供
Connexus手機殼，4,990元；掛飾，3,490元；圓珠筆，2,290元。圖／施華洛世奇提供
唐嫣配戴SWAROVSKI Connexus系列。圖／施華洛世奇提供
唐嫣配戴SWAROVSKI Connexus系列。圖／施華洛世奇提供
Connexus手鐲，6,490元。圖／施華洛世奇提供
Connexus手鐲，6,490元。圖／施華洛世奇提供

七夕 愛情 情人節

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