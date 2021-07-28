航海王出發！海洋風潛水表 古典、當代你愛哪一味？

身為陸行生物，人類對海洋永遠抱持了憧憬，而瞬息萬變的海浪、浪花與鹹香，也正是海洋永不蛻去的原始魅力。同樣具有防水功能，沛納海（PANERAI）與崑崙（CORUM）不約而同推出兩只海洋相關主題腕表，以古典摩登或現代陽剛，展現海洋時計多變的時光魅力。

沛納海嘗試將眼光回望向1936年，推出一只Radiomir Eilean腕表，將1936年推出的Radiormir表款原型，以及1936年問世的古典帆船Eilean合而為一；後者是由蘇格蘭Fife船廠所製造，並在2006年時為沛納海購入，因而恢復往日的海上英姿。棕色直條紋的面盤，讓人不禁聯想到帆船的柚木甲板，表殼側邊並以雕刻技法重現繪於船身的龍紋徽章，同時皮革表帶的縫線，則自Eilean號桅杆上的帆繩得到啟發。由於Eilean帆船將在今年七月於義大利Portofino港重返大海，表款年限量生產449只，此一數字正是Eilean的船號，也紀錄至今85年前、關於PANERAI腕表與古典帆船的一段巧合佳話。

同樣聚焦於帆船的則有崑崙（CORUM）但以更為現代、陽剛的形式呈現。新款海軍上將系列Admiral's Cup 42毫米自動腕表，將海上船只用以彼此溝通的「海事旗」融入表面12各時標設計。這些時標被重新設計，並以更為立體、勾勒金邊的形式呈現，也像是茫茫大海上的指引，帶領船員或舵手、航向未知的偉大航道。