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Buccellati高級珠寶將抵台 亞洲首站八月現微風

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Buccellati Art系列高級珠寶耳環，宛如蝴蝶般輕巧滑美的停駐在配戴者的耳畔，價格店洽。圖 / Buccellati提供
Buccellati Art系列高級珠寶耳環，宛如蝴蝶般輕巧滑美的停駐在配戴者的耳畔，價格店洽。圖 / Buccellati提供

美好的事物如寶石、珠寶，總能在最需要正能量的時刻，透過色彩與金工帶來歡愉情緒。隸屬歷峰集團（Richemont Group）旗下的義大利高級珠寶品牌Buccellati即將在八月中旬到貨全新高級珠寶，同時這也是該批珠寶初次在亞洲公開，首站將於台北微風廣場一樓Buccellatti專賣店上。

本批高級珠寶將一展Buccellati身為義式珠寶品牌在色彩、工藝上的特長，宛如高級訂製服刺繡工藝的「珠羅紗（Tulle）」系列，透過金工大師的巧手，呈現綿密鋪排的六邊形鏤空結構，將金屬賦予織品的樣貌，也讓貴金屬的「硬」轉化為高級訂製服的「軟」，時而成為手鐲、耳環或項鍊；One-of-a-kind系列手鐲則與Tulle系列有異曲同工之妙，通過不斷雕刻出間距不同的平衡線條，讓貴金屬呈現出絲綢般的質感，散發柔和光影。

Cocktail系列 則帶人重回1960、1970年代雞尾酒會盛行的年代，以高彩、碩大的寶石主石，呈現雞尾酒繽紛多彩的愉悅能量；另外Art系列則從後印象派畫作「The Fall of Phaëton」得到靈感，採用Tulle工藝手工鍛造出翼形耳環，畫出巧妙弧度的耳環像蝴蝶翩翩飛舞的翅膀，停駐在配戴者的耳畔，還原大自然造物主的奇蹟絕景。

結合黃金金雕與鑽石鑲嵌的高級珠寶手鐲，帶來宛如古羅馬建築的古典感，價格店洽。圖 / Buccellati提供
結合黃金金雕與鑽石鑲嵌的高級珠寶手鐲，帶來宛如古羅馬建築的古典感，價格店洽。圖 / Buccellati提供
Buccellati Unica系列Soffione高級珠寶項鍊，價格店洽。圖 / Buccellati提供
Buccellati Unica系列Soffione高級珠寶項鍊，價格店洽。圖 / Buccellati提供
來自義大利的Buccellati，擁有超過百年歷史，透過柔軟多變的線條與結構感，呈現帶有南歐浪漫與建築感的義式珠寶美學，價格店洽。圖 / Buccellati提供
來自義大利的Buccellati，擁有超過百年歷史，透過柔軟多變的線條與結構感，呈現帶有南歐浪漫與建築感的義式珠寶美學，價格店洽。圖 / Buccellati提供
義大利高級珠寶品牌Buccellati即將在八月中旬到貨全新高級珠寶，同時這也是該批珠寶初次在亞洲公開，首站將於台北微風廣場專賣店上。圖 / Buccellati提供
義大利高級珠寶品牌Buccellati即將在八月中旬到貨全新高級珠寶，同時這也是該批珠寶初次在亞洲公開，首站將於台北微風廣場專賣店上。圖 / Buccellati提供

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