Buccellati高級珠寶將抵台 亞洲首站八月現微風

美好的事物如寶石、珠寶，總能在最需要正能量的時刻，透過色彩與金工帶來歡愉情緒。隸屬歷峰集團（Richemont Group）旗下的義大利高級珠寶品牌Buccellati即將在八月中旬到貨全新高級珠寶，同時這也是該批珠寶初次在亞洲公開，首站將於台北微風廣場一樓Buccellatti專賣店上。

本批高級珠寶將一展Buccellati身為義式珠寶品牌在色彩、工藝上的特長，宛如高級訂製服刺繡工藝的「珠羅紗（Tulle）」系列，透過金工大師的巧手，呈現綿密鋪排的六邊形鏤空結構，將金屬賦予織品的樣貌，也讓貴金屬的「硬」轉化為高級訂製服的「軟」，時而成為手鐲、耳環或項鍊；One-of-a-kind系列手鐲則與Tulle系列有異曲同工之妙，通過不斷雕刻出間距不同的平衡線條，讓貴金屬呈現出絲綢般的質感，散發柔和光影。