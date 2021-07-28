燦坤全台同慶滿3000送360 內湖旗艦店獨享滿額送小家電

燦坤迎來內湖總部旗艦店周年，祭出「全台同慶」優惠，即日起至8月1日於燦坤全台門市，購買指定家電、電腦周邊滿3,000元，就送360還元金，實體會員消費滿額再送不鏽鋼細口壺、金鑛咖啡質感手沖架等好禮。燦坤也率先發布專屬振興券，首創「生活應援券」，攜手各大品牌推出回饋，購買指定商品除享會員促銷價，滿25,000元以上再贈1,000元生活應援券，指定空調、電視、冰箱、洗衣機，刷永豐銀行信用卡並分期，還加碼1,000元「銀行現折贈品券」，數量有限，送完為止，挑戰市場最低價。

另外，獨家再推內湖旗艦店限定回饋大放送，即日起至8月1日於燦坤內湖旗艦店消費滿額，最高送市價5,000元Honeywell清淨機、市價2,790元SAMPO機械式微波爐等好禮；同日消費累積滿5,000元，還可抽小米65型智慧顯示器、JVC 50型4K安卓語音聯網顯示器、JVC 40型多媒體LED液晶顯示器。實體會員來店就送盒裝面紙、不限金額消費再送防疫必備阿原肥皂（數量有限，送完為止），獨家再推購買指定款Mac滿萬元即送千元配件金優惠。

而為了滿足父親節送禮需求，即日起至8月11日燦坤指定電鬍刀享4重好康，消費滿額最高送Panasonic極潤奈米水離子吹風機、三星Galaxy Tab A7平板、米家掃地機器人好禮3選1，再抽PlayStation 5、Switch主機電池加強版等價值超過40萬好禮。買德國百靈9系列諧震音波電鬍刀送市價14,999元JVC 50吋4K液晶顯示器，登錄再送市價22,800元百靈空氣清淨機，限量組合價只要23,888元，還有機會抽到百靈專屬百萬好禮。