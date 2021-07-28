7-11日系甜點新貨到！紅豆鯛魚燒、黑糖日式蕨餅吃一波

賽事如火如荼的東京奧運，讓許多人守著螢幕觀戰的同時也特別想念日本美食，7-ELEVEN即日起推出4款日系療癒甜點，甜蜜滋味將勾起少女心及食慾。其中去年與日本同步販售的「日本Hello Kitty QQ人形燒」推出全新草莓風味，同樣具有可愛的Hello Kitty臉部造型，滿滿卡士達內餡搭配Q彈外皮，口感清爽不甜膩，售價69元；外型同樣吸引人的還有一款由日本進口、內餡具有飽滿紅豆的「日本QQ紅豆鯛魚燒」，Q彈口感，是螞蟻人們不容錯過的午茶小點，售價65元。上述兩款僅在大台北地區近1,500店限定販售。

7-ELEVEN另外推薦兩款選用本土、日本食材還原和風美味的人氣和菓子，「白玉糰子」使用在地糯米製成，添加日本福岡產三溫糖及上白糖，可依照喜好裹上隨附的新竹福源花生粉，甜而不膩、越嚼越香，售價49元；「日式蕨餅（黑糖風味）」則添加來自日本的蕨粉、黃豆粉製作，口味道地，讓人仿佛置身日式茶屋，售價49元。上述兩款即日起OPEN POINT會員獨享OPEN POINT點數1點＋38元或39點免費換、限量換完為止，花東、離島地區無販售。 7-ELEVEN推出「白玉糰子」，可依照喜好裹上隨附的新竹福源花生粉，售價49元。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN推出「日式蕨餅（黑糖風味）」，添加來自日本的蕨粉、黃豆粉製作，口味道地，售價49元。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN即日起在大台北地區近1,500店限定販售「日本Hello Kitty QQ人形燒（草莓風味）」，售價69元。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN即日起在大台北地區近1,500店限定販售「日本QQ紅豆鯛魚燒」，售價65元。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN即日起在大台北地區近1,500店限定販售「日本Hello Kitty QQ人形燒（草莓風味）」、「日本QQ紅豆鯛魚燒」。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN即日起在大台北地區近1,500店限定販售「日本Hello Kitty QQ人形燒（草莓風味）」，軟Q外皮搭配草莓風味卡士達內餡，香甜不膩。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN即日起在大台北地區近1,500店限定販售「日本QQ紅豆鯛魚燒」，售價65元。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN推出選用本土、日本食材還原和風美味的人氣和菓子「白玉糰子（附花生粉）」、「日式蕨餅（黑糖風味）」。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN即日起在大台北地區近1,500店限定販售「日本QQ紅豆鯛魚燒」，滿滿紅豆內餡，堪稱日本庶民甜點。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN推出「白玉糰子」，可依照喜好裹上隨附的新竹福源花生粉，售價49元。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN推出「日式蕨餅（黑糖風味）」，添加來自日本的蕨粉、黃豆粉製作，口味道地，售價49元。圖／7-ELEVEN提供