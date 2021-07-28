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屈臣氏搶先發放超佛心「振心券」！消費滿800元送800元
宣布解封後，為了成為民眾的健康美麗最強後盾，屈臣氏祭出多項超強優惠，7月29日至9月22日搶先發放「屈臣氏振心券」，折扣後消費滿800元即送800元折價券，並公布「屈臣氏HWB健康美麗大賞」，7月29日至8月25日精選600件年度得獎夯品任選2件75折，集結洗卸、護膚、彩妝、髮品、保健、生活用品等不同主題商品，另有醫美商品折扣後消費滿1,500元送200元商品提貨券、滿2,500元送600元商品提貨券。
屈臣氏歡慶寵i會員13周年，將於8月5日祭出「寵i生日慶」，寵i會員當月壽星點數25倍狂飆、VIP點金會員更獨享41倍狂飆；另外也推出「寵i滿額抽」活動，寵i會員折扣後單筆消費滿888元就有機會抽中最高100萬點、點金會員更獨享抽300萬點，總共多達上千個中獎名額。寵i會員還享有「寵i瘋加購」超強加購品，實體門市8月2日起、網路商店8月12日起折扣後單筆消費滿388元即可加價299元換購限量的「Taipei Fashion Week 中衛口罩」，另於8月12日起可於實體門市加價199元把限量小新聯名商品「隱藏版洗衣收納袋組」帶回家。
屈臣氏「一起變新趣」集點活動也將於7月29日起開跑第二波，此波釋出全新兩款超萌商品，「喝一杯耳掛杯」及冰絲涼感的雙人尺寸「超好睡寢具組」，活動期間消費滿元200即贈1點（贈品兌換至9月1日），集滿5點加價99元即可把小白月亮款、小新星星款造型耳掛杯帶回家，集滿8點加價999元即可換購舒適好眠的寢具組。屈臣氏自有品牌也持續推出可愛實用的冷水杯、摺疊旅行袋、晴雨兩用傘蠟筆小新系列商品。
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