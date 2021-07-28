萊爾富App限量推「天竺鼠車車」12吋絨毛娃娃、羊毛氈組
萌翻天的天竺鼠車車又來了！萊爾富針對新、舊會員於Hi-Life VIP App祭出寵愛好禮，即日起至9月7日推出今年暑假超人氣的各5款限量「天竺鼠車車12吋絨毛娃娃」、「天竺鼠車車羊毛氈組」，包含動畫主角西羅摩、阿比、馬鈴薯、泰迪、巧克力，毛茸茸的造型超可愛，會員可以259元的獨享價預購兌換一款天竺鼠車車12吋絨毛娃娃，或是以會員獨享價249元預購兌換一款天竺鼠車車羊毛氈組，全台限量售完為止。
《PUI PUI 天竺鼠車車》是日本原創電視定格動畫，由日本新銳導演見里朝希取材自姊姊見里瑞穗所養的天竺鼠，以毛茸茸的羊毛氈「天竺鼠車車」為主角，每個角色都有專屬的名字及故事，「天竺鼠車車」黑溜溜的眼睛與圓滾滾的屁屁，搭配可愛的叫聲PUI PUI，以及短手短腳的小碎步，呆萌又生動的風格，深受大、小朋友的喜愛。
即日起至9月7日前，萊爾富會員可以259元的會員獨享價，預購兌換一款天竺鼠車車12吋絨毛娃娃，或是以會員獨享價249元預購兌換一款天竺鼠車車羊毛氈組，全台限量售完為止，讓萊爾富的新舊會員藉由療癒系小物迎接好心情。
此外，迎接即將到來的父親節，萊爾富今年主打以送禮代替家庭聚餐，並整合線下門市和線上Hi-Life VIP App、萊購物平台三管齊下，規畫「幸福爸王父親節送禮指南」活動，即日起至8月10日推出送禮熱搜TOP 8、紓壓歸零與質感生活等三大主軸商品，滿足不同風格、類型的老爸需求，更首度於門市推出指定預購商品，刷中信卡享3期零利率，包括寵愛辛勤老爸推出超商獨家SevenStar七星級首席之座按摩椅 (售價29,800元)、Samsung 43型Crystal UHD電視(售價21,800元)、Panasonic 50型 4K Android液晶顯示器(售價20,800元)等高質感好禮。
同一期間「萊購物」平台也推出多款精選好禮，包括Concern康生健康科技頸依偎U型肩頸按摩枕（深藍款，售價1,580元）和銀炫極速風火輪－紫（售價850元）、NICONICO多功能三刀頭電鬍刀（售價1,168元）、DIKE簡緻典約快充行動電源－夜透黑（電池容量10,000mAh，售價399元）、TCSTAR TWS真無線藍牙立體聲耳機麥克風－黑色（售價499元）等商品，會員在家就能輕鬆選購，再就近到萊爾富門市付款結帳。
萊爾富線上Hi-Life VIP App也因應父親節推出節慶限定「88節家電」點數換購活動，8月1日至8月31日會員可以最低100 Hi點加169元起，換購TCSTAR TCN638無線輕巧便攜省電3D光學滑鼠粉款或綠款擇一（售價399元）；或是使用100 Hi點加1,390元換購RASTO AM2 極輕量便攜深層按摩筋膜槍－曜石黑（售價2,190元），用市面不到63折的價格就能換購精心好禮，表達對老爸的愛意。
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