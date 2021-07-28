快訊

桌球／四強槓上世界球王 林昀儒：打出自己沒想到的球

背叛死神的吹哨者？美國間諜罪「無人機獵殺洩密案」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

誰是下一個郭婞淳？猜對金牌數 抽金色三麥十公升啤酒

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
歡慶台灣創下國際體育盛事史上最佳成績，金色三麥即日起經典大拼盤外帶自取限時半價。圖／金色三麥提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
歡慶台灣創下國際體育盛事史上最佳成績，金色三麥即日起經典大拼盤外帶自取限時半價。圖／金色三麥提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

台灣舉重女神郭婞淳於體壇最高殿堂奧運奪金，全民隨之熱血沸騰！金色三麥挺台灣體壇英雄，即日起推出為台灣選手加油打氣的社群贈獎活動，凡於金色三麥官方FB留言預測台灣「奪金」數量，即可參加抽獎，金色三麥將抽出5位猜對正確數量的幸運粉絲，享免費內用十公升精釀啤酒乙桶，每桶價值4500元。

此外，金色三麥爲歡慶台灣創下國際體育盛事史上最佳成績，即日起至8月8日止，經典大拼盤外帶自取半價，讓民眾在家也能享受金色三麥應援的經典美味。

凡於金色三麥官方FB留言預測台灣「奪金」數量，即可參加抽獎，將抽出五位猜對的幸運粉絲，享有免費內用十公升精釀啤酒乙桶。圖／金色三麥提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
凡於金色三麥官方FB留言預測台灣「奪金」數量，即可參加抽獎，將抽出五位猜對的幸運粉絲，享有免費內用十公升精釀啤酒乙桶。圖／金色三麥提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

為了應援台灣體壇英雄，金色三麥也同步舉辦IG兌換活動，凡於限時動態上傳包含金色三麥餐點與今夏最受矚目的體育盛典直播畫面，並且標註金色三麥（lebledortw），就能免費獲得啤酒兌換券乙張，再加碼抽經典大拼盤，台灣選手獲得幾面獎牌，就抽幾份，只要台灣選手奪牌數量越多、就送越多，歡迎粉絲齊集氣！

為了應援台灣體壇英雄，金色三麥同步舉辦IG兌換活動。圖／金色三麥提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
為了應援台灣體壇英雄，金色三麥同步舉辦IG兌換活動。圖／金色三麥提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

體育 直播 奧運 郭婞淳

延伸閱讀

與郭婞淳金牌合影 柔道銀牌楊勇緯：謝謝姐的金牌

TOYOTA贊助選手郭婞淳勇奪東奧金牌 號召民眾為李智凱大力應援

被教練擁抱表情遭柯宇綸質疑有問題？郭婞淳親曝相處模式

郭婞淳恩師林敬能是花蓮人 金牌教練爸爸開心感謝大家

相關新聞

芋頭控注意！全聯攜手大甲鎮瀾宮 狂推15款芋頭季新品

芋頭控準備出發！紫色風暴即將襲捲全台全聯，自7月30日至8月26日將推出一系列芋頭季商品，集結甜點品牌We Sweet、...

萊爾富App限量推「天竺鼠車車」12吋絨毛娃娃、羊毛氈組

萌翻天的天竺鼠車車又來了！萊爾富針對新、舊會員於Hi-Life VIP App祭出寵愛好禮，即日起至9月7日推出今年暑假...

誰是下一個郭婞淳？猜對金牌數 抽金色三麥十公升啤酒

台灣舉重女神郭婞淳於體壇最高殿堂奧運奪金，全民隨之熱血沸騰！金色三麥挺台灣體壇英雄，即日起推出為台灣選手加油打氣的社群贈...

淡淡酒香與檸檬清爽感！日香「馬丁尼檸檬生吐司」上桌

為迎接夏季來臨，「日香高級吐司專門店」以維絲朋馬丁尼的概念為發想，加入兔兔宮殿琴酒，新推出「兔兔宮殿琴酒 x 馬丁尼檸檬...

降級首日高捷運量增 再推賞花吃壽司

全國昨天降為二級警戒，高雄捷運昨有5萬人次搭乘，為歷經三級警戒以來最高運量。高捷公司近日在9捷運站展示花卉藝術，藏壽司也...

超萌百變造型波蘿／IG爆紅 日本巧手媽的繽紛波蘿麵包

誰說菠蘿麵包就只有單色格紋款？一位擁有超強手藝的日本媽媽花田惠理子（花田えりこ)，巧妙研發出不同形狀色彩，驚奇可愛的造型...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。