誰是下一個郭婞淳？猜對金牌數 抽金色三麥十公升啤酒

台灣舉重女神郭婞淳於體壇最高殿堂奧運奪金，全民隨之熱血沸騰！金色三麥挺台灣體壇英雄，即日起推出為台灣選手加油打氣的社群贈獎活動，凡於金色三麥官方FB留言預測台灣「奪金」數量，即可參加抽獎，金色三麥將抽出5位猜對正確數量的幸運粉絲，享免費內用十公升精釀啤酒乙桶，每桶價值4500元。

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凡於金色三麥官方FB留言預測台灣「奪金」數量，即可參加抽獎，將抽出五位猜對的幸運粉絲，享有免費內用十公升精釀啤酒乙桶。圖／金色三麥提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

為了應援台灣體壇英雄，金色三麥也同步舉辦IG兌換活動，凡於限時動態上傳包含金色三麥餐點與今夏最受矚目的體育盛典直播畫面，並且標註金色三麥（lebledortw），就能免費獲得啤酒兌換券乙張，再加碼抽經典大拼盤，台灣選手獲得幾面獎牌，就抽幾份，只要台灣選手奪牌數量越多、就送越多，歡迎粉絲齊集氣！

為了應援台灣體壇英雄，金色三麥同步舉辦IG兌換活動。圖／金色三麥提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康