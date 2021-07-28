淡淡酒香與檸檬清爽感！日香「馬丁尼檸檬生吐司」上桌

為迎接夏季來臨，「日香高級吐司專門店」以維絲朋馬丁尼的概念為發想，加入兔兔宮殿琴酒，新推出「兔兔宮殿琴酒 x 馬丁尼檸檬生吐司」，散發出淡淡酒香與酸甜果香，為炎熱的天氣中帶來一股清爽。

在所有酒類裡，琴酒的材料最為複雜。兔兔宮殿琴酒是以200餘年前的英國皇室酒譜為基礎，經3年時間調整配方，主要原料為杜松子，並混合數種草本香料調和而成。此次日香所推出的「兔兔宮殿琴酒 x 馬丁尼檸檬生吐司」，是烘焙職人武子靖以「適合搭配酒飲享用的生吐司」為目標所創作，麵團中有超過一半的水改以白酒取代，也減少牛奶添加量，令本體吃起來擁有彈性與清爽。並且選用浸泡過兔兔宮殿琴酒的日本梅園檸檬皮丁，增添微微的檸檬香氣，襯托出迷人的韻味。

日香與GQ合作，以6款瀟灑地酒為主題發想，設計出6種風味獨具的生吐司。本次的「兔兔宮殿琴酒 x 馬丁尼檸檬生吐司」自即日起至8月5日期間開放網路預購，每條320元。並可於8月6日至8月8日期間至店面購買或自取，冷凍宅配則於8月9日後開始出貨。

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