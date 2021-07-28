7-11社群App團購再進化！首創智能團購平台「i划算」
鬆綁新生活仍須保持社交距離、符合低接觸消費需求，各大超商積極轉型銷售模式、經營社群搶攻宅經濟，店長們成為離家最近的社群團購團長。為了解決傳統通訊社群App團購訂單管理無法系統化、自動化等痛點，7-ELEVEN社群App團購服務全面進化，即日起於OPEN POINT App自創全新智能團購平台「i划算」，提供一鍵上架、訂單秒速統計、到貨一鍵推播通知等智慧功能，讓門市店長化身智能超級團長。
7-ELEVEN智能團購平台「i划算」解決消費者在其他超商社群團購時需下載多重App占手機容量、線上團購兩邊跑費時費力的困擾，只要透過OPEN POINT App開啟「i划算」功能，即可輕鬆加入各地7-ELEVEN門市團購群組，即時掌握最新團購、限定優惠資訊不漏接，可完成下單、付款、累點、存發票等4大流程，只要店長認證、一人也可享團購價。OPEN POINT App同時還能享有累兌點、行動隨時取、i預購、行動支付、線上捐款、預約寄件等上百款便利生活服務。
歡慶7-ELEVEN「i划算」上線，即日起整合上百款商品「i划算」限時限量販售，箱購零食飲料、專櫃等級的美妝保養、冷凍生鮮、智慧家電等熱門商品一應俱全，即日起至8月1日同步「鬆綁新生活」實體門市活動，指定零食、泡麵可享同品項3件75折優惠。此外，8月3日前下單OPEN POINT祭出「你+1、我送點」活動，開啟OPEN POINT App首頁點選「i划算」功能，加入任一家門市群組、於期限內完成群組+1下單付款取貨流程，即贈送5點 OPEN POINT點數回饋，名額有限送完為止。
自2016年至今，7-ELEVEN已有逾九成門市經營通訊社群App群組維繫社區熟客關係，更成為防疫期間消費者向門市預訂物資最即時便利的購物管道，疫情期間單店社群團購業績成長2～3成。看好社群團購未來發展、助店長社群團購經營更省力，7-ELEVEN即日起於OPEN POINT App自創智能團購平台「i划算」，提出5大特色解決傳統社群團購經營痛點，助門市智能化管理社群團購平台，包括首創團購商品「一鍵上架」功能，門市無須自製團購貼文素材；透過自動化智能統計功能管理訂單，店長無須人工統計；可加入社群成員人數無上限，單店可擴大服務範圍與對象；智能推播系統即時通知消費者、付款取貨等最新訂單進度，門市無須一一通知；單店擁有永久管理權限，無翻群風險、流失經營已久的熟客。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言