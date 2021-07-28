7-11社群App團購再進化！首創智能團購平台「i划算」

鬆綁新生活仍須保持社交距離、符合低接觸消費需求，各大超商積極轉型銷售模式、經營社群搶攻宅經濟，店長們成為離家最近的社群團購團長。為了解決傳統通訊社群App團購訂單管理無法系統化、自動化等痛點，7-ELEVEN社群App團購服務全面進化，即日起於OPEN POINT App自創全新智能團購平台「i划算」，提供一鍵上架、訂單秒速統計、到貨一鍵推播通知等智慧功能，讓門市店長化身智能超級團長。

7-ELEVEN智能團購平台「i划算」解決消費者在其他超商社群團購時需下載多重App占手機容量、線上團購兩邊跑費時費力的困擾，只要透過OPEN POINT App開啟「i划算」功能，即可輕鬆加入各地7-ELEVEN門市團購群組，即時掌握最新團購、限定優惠資訊不漏接，可完成下單、付款、累點、存發票等4大流程，只要店長認證、一人也可享團購價。OPEN POINT App同時還能享有累兌點、行動隨時取、i預購、行動支付、線上捐款、預約寄件等上百款便利生活服務。

歡慶7-ELEVEN「i划算」上線，即日起整合上百款商品「i划算」限時限量販售，箱購零食飲料、專櫃等級的美妝保養、冷凍生鮮、智慧家電等熱門商品一應俱全，即日起至8月1日同步「鬆綁新生活」實體門市活動，指定零食、泡麵可享同品項3件75折優惠。此外，8月3日前下單OPEN POINT祭出「你+1、我送點」活動，開啟OPEN POINT App首頁點選「i划算」功能，加入任一家門市群組、於期限內完成群組+1下單付款取貨流程，即贈送5點 OPEN POINT點數回饋，名額有限送完為止。