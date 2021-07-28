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星級主廚出招！ TART TAIPEI中秋限定酥塔禮盒早鳥88折

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「銀河月兔」中秋禮盒，提供早鳥88折優惠。圖／TART TAIPEI提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「銀河月兔」中秋禮盒，提供早鳥88折優惠。圖／TART TAIPEI提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

由米其林星級主廚林明健（Chef Kin）所打造的TART TAIPEI手工酥塔專門店，迎接開店以來第一個中秋節，特別以白色玉兔奔向藍色銀河星系的酥塔造型月球為視覺意象，設計「銀河月兔」中秋禮盒。內含鹹蛋黃豆沙、芋泥鹹蛋黃、芋泥豆沙三種口味酥塔各二顆，售價588元；8月16日前預訂可享早鳥88折，優惠價518元，大宗訂購另有優惠。

林明健揉合中秋節必饗的蛋黃酥與月餅雙重元素，推出中秋限定酥塔，共有鹹蛋黃豆沙、芋泥鹹蛋黃、芋泥豆沙三款風味內餡，與手工酥脆塔皮交織出鹹甜有致、濃郁滑順的完美口感滋味。

此外，林明健同時推出五吋鹹蛋黃芋泥豆沙塔「芋見皓月」禮盒688元，以及結合檸檬奶油及藍莓兩款磅蛋糕的「甜蜜雙饗」禮盒866元，提供佳節伴手禮多元選擇。但「芋見皓月」與「甜蜜雙饗」這兩款禮盒，並不提供早鳥88折優惠。

TART TAIPEI首年推出的「銀河月兔」中秋禮盒包裝設計，充滿童趣與奇幻想像。以象徵中秋的玉兔及圓弧裙邊酥塔為設計理念，延續品牌亮眼艷橘色系，銀河藍增添未來感，讓消費者跟著月兔進入酥塔造型月球探索美味異想世界。堆疊兩個外盒，還可拼成一輪酥塔明月，精巧童趣又不失時尚質感。內裝鹹蛋黃豆沙、芋泥鹹蛋黃、芋泥豆沙三種口味各二入，每盒售價588元。

鹹蛋黃豆沙選用紅土鹹蛋黃融合奶油乳酪製成金黃色澤流沙內餡，包覆輕甜滑順的烏豆沙餡，咬下輕盈酥脆塔皮，鹹甜濃郁、香氣悠長的鹹蛋黃與香甜柔滑的豆沙完美融合其中，除了熟悉的蛋黃酥濃香，口感更為潤澤細緻，齒頰留香。

芋泥鹹蛋黃以紫色芋泥中心一輪金黃明月，象徵中秋佳節團圓。選用大甲芋頭融合紫地瓜熬製成綿密柔滑芋泥，天然食材呈現的夢幻紫色，包覆紅土鹹蛋黃融合奶油乳酪製成的流沙內餡，香甜芋泥與濃郁鹹蛋黃雙重層次，結合酥脆化口塔皮，多重口感鹹甜交織的誘人滋味。

芋泥豆沙以大甲芋頭融合紫地瓜調製成香甜細滑芋泥，自然無添加的浪漫紫色，微微流動的爆漿口感，包覆輕甜細滑紅豆沙餡，入口酥香塔皮與綿滑濃郁芋泥、甜蜜豆沙於舌尖味蕾舞動，香甜而不膩口。

TART TAIPEI由米其林星廚林明健，揉合蛋黃酥及月餅元素，推出中秋限定酥塔。圖／TART TAIPEI提供。
TART TAIPEI由米其林星廚林明健，揉合蛋黃酥及月餅元素，推出中秋限定酥塔。圖／TART TAIPEI提供。
「甜蜜雙饗」禮盒結合檸檬奶油及藍莓兩款磅蛋糕。圖／TART TAIPEI提供。
「甜蜜雙饗」禮盒結合檸檬奶油及藍莓兩款磅蛋糕。圖／TART TAIPEI提供。
「芋見皓月」五吋芋泥鹹蛋黃豆沙塔，適合全家分享。圖／TART TAIPEI提供。
「芋見皓月」五吋芋泥鹹蛋黃豆沙塔，適合全家分享。圖／TART TAIPEI提供。

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