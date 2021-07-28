三麗鷗與霹靂布袋戲聯名！全家便利商店最新集點逗趣萌

全家便利商店最新一波集點邀請擁有眾多粉絲的霹靂布袋戲與三麗鷗首度大玩跨界聯名，即日起至8月24日推出「霹靂可愛攏底家」集點加價購活動，首度由Hello Kitty領軍其他三麗鷗明星，演繹出霹靂布袋戲英雄人物的酷炫形象，打造Hello Kitty素還真霹靂萌玩偶、超速吸軟地墊、金雞獨立瑜珈墊、紅顏女神立鏡等居家布置用品，同時也推出防疫必備的造型酒精噴瓶，三麗鷗迷快手刀收藏！

當粉萌可愛的三麗鷗明星們變身成霹靂布袋戲的經典裝扮，散發一種逗趣萌，全家便利商店「霹靂可愛攏底家」集點加價購活動首推Hello Kitty迷必收的45公分高「Hello Kitty素還真霹靂萌玩偶」，結合素還真清雅個性與Hello Kitty可愛的模樣，搭配精緻服裝印花，不管是抱著追劇或抱著入睡都療癒，400點+799元或3,000點+699元，首批限量共2,000個。

如果想為居家裝扮可愛風格，推薦「超速吸軟地墊」，以布丁狗及大耳狗為主角，演出萌版霹靂劇情，有別於以往硬邦邦珪藻土地墊，可捲束方便收納，400點+399元或3,000點+349元可加購一款，首批限量共6,000個；「水珠不落杯墊」推出Hello Kitty、美樂蒂等共7款三麗鷗明星化身成霹靂布袋戲的各路英雄，組成最可愛的江湖聯萌，除了超實用的吸水功能外還增加了蒐集趣味，400點+99元可加購一款、7款隨機出貨，成套7款為3,000點+700元，首批限量共21,000個；「睡仙雙面薄被」的面料柔軟輕量，400點+799元或3,000點+699元，首批限量共3,000個；居家運動不可少的「金雞獨立瑜珈墊」分別以Hello Kitty與布丁狗的頭作為設計，400點+899元或3,000點+799元可加購一款，首批限量共5,000個。

少女們必備的可補光「紅顏女神立鏡」共有Hello Kitty、美樂蒂等2款，有3段式亮度與3種燈光色，可任意變換喜歡的亮度，底座小盤還可收納飾品小物， 400點+799元或3,000點+699元可加購一款，首批限量共6,000個；「清涼相伴變色冷水杯」共2款，盛裝17度C以下冷飲即可享受和霹靂情節一樣精采的杯身變色秀，溫度越低，杯身變色就越快，400點+189元或3,000點+149元可加購一款，首批限量共6,000個；生活中不可缺少的「雷霆動感藍牙耳機」共2款，可避免被耳機線拘束活動範圍，充電盒貼心附上小掛勾，可掛在包包上，400點+799元或3,000點+699元可加購一款，首批限量共3,000個；還有疫情期間必備的「勤洗手酒精噴瓶」，共3款，透明外殼印上三麗鷗明星，搭配邊框顏色設計，400點+99元可加購一款、3款隨機出貨，成套3款為3,000點+300元，首批限量共90,000個。