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絕美「康朋街31號」浮雕 香奈兒限量蜜粉餅限3店販售
作為所有女性心中最夢幻精品的香奈兒（CHANEL），起源都來自於香奈兒女士，而她的一舉一動，獨特、大膽、自由與創意的特質，至今仍深深影響香奈兒。而位於巴黎第一區的康朋街31號，也是香奈兒品牌精神的所在，香奈兒彩妝創意工作室以康朋街31號為靈感，推出全新限量「香奈兒康朋街蜜粉餅」。
康朋街31號（31 Rue Combon），是香奈兒女士的故居，大家熟知的獅子雕塑、東方風格的漆木屏風等，都是她寓所中的裝飾；而該地址也是香奈兒1910年開設首間精品店的位置，更是一切時尚傳說的起源地。
而香奈兒康朋街蜜粉餅，就以康朋街31號的建築外觀為靈感，以石灰岩為主，整齊的的排列，一打開粉盒，就能看到香奈兒巴黎傳奇精品店的浮雕，刻印在蜜粉餅上，非常值得收藏。
該款蜜粉餅為透明粉質，主要作為定妝使用，並附有蜜粉刷，並添加光折射柔焦粉體、校色粒子，避免臉部泛油脫妝。8月6日起於台北101、京站與線上美妝店等3個據點點獨家限量販售。
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