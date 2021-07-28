超限量！大摩攜手The Tavernist 父親節餐酒體驗開賣

時序進入2021下半年，在時局艱鉅的時刻，大摩（The Dalmore）威士忌與米其林星級主廚們的精彩合作未曾停歇。在父親節的非凡時刻，邀請到被紐約時報譽為「真正定義摩登料理的主廚」James Sharman，由其領軍的The Tavernist，獨家客製專屬的大摩星級饗食。

這次的限量尊榮體驗活動，預定8月8日父親節晚間7點至8點舉行，大摩星級饗食內容包括The Tavernist特製雙人套餐、三款威士忌（60毫升/瓶），大摩品酩杯兩只、以及大摩品牌贈品；原價4,599元，特價2,200元（含運送費、大摩管家費）。

大摩威士忌希望跨越距離鴻溝，邀請貴賓在網路雲端共襄盛舉，分享星級料理獨特美學擺盤，感受大摩經典酒款與米其林星級美饌巧妙餐搭，在家也能如同親臨現場感受The Tavernist創意摩登料理美味，以及大摩珍稀閃耀星宴尊榮享受，創造無與倫比的珍稀之夜。

以「老酒銀行」為傲的大摩威士忌，近年陸續推出高年份珍稀限量酒款，包含62年、60年屢創世界拍賣紀錄，成就「一滴，都不能浪費」的經典台詞；更在2019年與世界級米其林三星名廚Massimo Bottura首度聯手，推出全球首創的「大摩 L'Anima 49年」。同年底，台灣也推出一系列極具開創性的「大摩珍稀俱樂部——璀璨摘星酩饗」，以米其林二星「祥雲龍吟」為開端，陸續與RAW、LOGY、MUME、山海樓、Impromptu by Paul Lee、JL Studio逾十間米其林星級餐廳推出珍稀酩饗宴，呼應大摩與眾多星級主廚追求珍稀的精神，頂級威士忌與頂級料理攜手獻上尊榮體驗，奠定「世界最尊貴威士忌」美譽。

「大摩珍稀俱樂部——璀璨摘星酩饗」，此次攜手全世界最具冒險精神、用味蕾周遊列國的The Tavernist廚藝總監James Sharman，將fine dining 結合頂級大摩威士忌，讓老饕們在家也能感受到獨一無二的極致珍稀饗宴。James分享這次合作的靈感：「與珍稀威士忌的合作絕對需要量身打造餐搭菜單，這也是fine dining餐酒搭配體驗想提供賓客的珍稀感受。」