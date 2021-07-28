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捨棄黛妃冠冕！Kitty Spencer絕美婚禮珠寶選擇超意外

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
黛安娜王妃姪女凱蒂史賓塞佩戴Dolce & Gabbana珠寶搭配訂製婚紗。圖／取自IG @kitty.spencer
黛安娜王妃姪女凱蒂史賓塞佩戴Dolce & Gabbana珠寶搭配訂製婚紗。圖／取自IG @kitty.spencer

2018年時因參加哈利王子與梅根馬克爾皇室婚禮，意外爆紅的黛安娜王妃姪女凱蒂史賓塞（Lady Kitty Spencer），上週末與62歲的南非億萬富翁Michael Lewis於義大利豪華莊園中舉行私人婚禮，完成終身大事。這兩天她透過IG分享絕美婚紗照，不過雖然身為皇室貴族，而且又是義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）的品牌大使，她並沒有配戴家傳珠寶，也沒有戴上寶格麗，而是配戴了跟高級訂製禮服一樣來自義大利設計師雙人組Dolce & Gabbana的珠寶。

Dolce & Gabbana因為是義大利品牌，並沒有加入法國高級訂製服協會，因此每年的高級訂製服發表活動都是獨立舉辦，以品牌的VIP為主。而自2011年開始，兩位設計師更將活潑熱情的義大利美學發揮到珠寶的創作上，並於2014年推出高級珠寶系列，與高級訂製服一起發表，因此珠寶的設計不論是款式、或是彩色寶石的搭配，也都與服裝完美契合。例如在Kitty Spencer今日分享的片中，就能看到許黃色系服裝完美輝映的黃色與草綠色寶石項鍊，以及彷彿從服裝上的花草延伸出來的立體樹葉項鍊。

對於凱蒂史賓塞沒有選擇配戴黛妃婚禮時配戴的「史賓塞冠冕」（The Spencer Tiara），全球時尚媒體也都感到相當意外。黛安娜王妃於1981年舉辦世紀婚禮時，配戴的是史賓塞家族家傳的「史賓塞冠冕」；1989年，凱蒂史賓塞的父母結婚時，母親Victoria Aitken也配戴了這件深具家族傳承意義的冠冕。許多史賓塞家族成員在婚禮時也都配帶了這頂冠冕，例如黛妃的姐妹Lady Sarah McCorquodale、Lady Jane Fellowes、以及2018年結婚的黛妃外甥女Lady Celia。

黛安娜王妃姪女凱蒂史賓塞佩戴Dolce & Gabbana珠寶搭配訂製婚紗。圖／取自IG @kitty.spencer
黛安娜王妃姪女凱蒂史賓塞佩戴Dolce & Gabbana珠寶搭配訂製婚紗。圖／取自IG @kitty.spencer
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黛安娜王妃姪女凱蒂史賓塞佩戴Dolce & Gabbana珠寶搭配訂製婚紗。圖／取自IG @kitty.spencer
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義大利 珠寶 婚禮

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