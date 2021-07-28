天然ㄟ尚好！BOMBERG合法CBD腕表 讓時間「鬆」一下
隨著疫情逐漸降溫，壓抑兩個多月的心情終於可以適度放鬆。瑞士入門機械表品牌BOMBERG突發奇想推出一只「BB01 Automatic Cure the BullDog」腕表，表款帶有100%天然CBD卻又0%THC（四氫大麻酚，管制藥物）成分，同時CBD不只是大麻二酚的全稱、也是Cure The BullDog的縮寫，象徵BOMBERG創意且大膽無畏的挑戰精神。
BOMBERG原本就愛好動物，除了早期推出廣告中已可看見英國鬥牛犬Bolt的身影，品牌也在2015年成為世界上最古老聖伯納犬專業培育場、Barry基金會的合作夥伴。由於Bolt曾有段時間因壓力造成健康問題，當時品牌接觸到瑞士沃州Neyruz-sur-Moudon小鎮的「鬥牛犬態度」基金會，基金會也讓品牌瞭解：CBD（大麻二酚）協助讓鬥牛犬放鬆、回復健康生活，因而讓品牌突發奇想，將CBD擴充為Cure the BullDog的完整概念。
43毫米、精鋼表殼的「BB01 Automatic Cure the BullDog」腕表，面盤上飾有大麻的七片鋸齒狀邊緣葉子，以及經典的黃、綠、紅三色，象徵南美洲雷鬼音樂文化的常見配色。據品牌新聞指出，面盤內含有大麻葉萃取物，採自美國內華達州的一處農園，但內容不包含管制藥物成分。可達38小時動力儲存的Sellita SW200自動上鍊機芯具備時、分、秒鐘與日期顯示功能，同時織布表帶也採用美洲大麻纖維加工製作。帶點挑釁意味但又自由奔放，讓解封後的時光、鬆（Chill）一下嘍！
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