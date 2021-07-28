王品「原燒、肉次方」外帶85折、外送499折50延長

隨著新冠肺炎疫情降級，餐飲業也重新迎來內用商機。針對尚未開放內用的台北、新北與宜蘭地區，王品集團旗下的「原燒」、「肉次方」也宣佈將延長優惠時間，持續提供「外帶85折」、「外送滿499折50元」至8月31日為止。

外帶餐點中，原燒推薦炙燒骰子牛丼、炙燒牛排松坂豚丼、醬燒松坂豚雞丼等餐點，並且推出4款升級套餐。只要任選一主餐和牛餐盒／燒肉丼飯／炙燒沙拉，即可以49～79元，加購鮮蔬沙拉、伯爵紅茶、日式紅豆湯及海帶豆腐湯等品項。原提供燒肉吃到飽的「肉次方」，則是供應有老饕爆淚 肋眼餐盒、爆量特夯 牛三拼餐盒等不同外帶餐點，品嚐得到PRIME美國牛、韓式炸雞等不同肉品。

為力挺雙北與宜蘭防疫，「原燒」、「肉次方」持續提供外帶85折優惠至8月31日，並可搭配「王品瘋美食APP」累點，以及Uber Eats「外送滿499折50元」，雙重優惠。另外在原燒的全台16家門市、肉次方1間門市，還設置有外送員等候桌，提供紅茶或煎茶等飲品，讓外送員稍做休息。