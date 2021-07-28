慶郭婞淳東奧奪金！義大遊樂世界連4天「門票99元」

世界排名第1的「舉重女神」郭婞淳，為中華代表隊贏得本屆東京奧運首面金牌，並創下奧運會紀錄，義大遊樂世界歡慶選手贏得奧運金牌，明日(7/29)起至本周周日(8/1)將推出奪金歡慶，不分大人小孩入園通通99元。

強調是「全台唯一希臘情境式主題樂園」的義大遊樂世界，熱門打卡景點B區聖托里尼山城「藍白教堂」，也在休園期間重新打造嶄新氛圍；還有人氣紅不讓的吉祥物大義率領他的好朋友們與遊客見面。今年園區加碼推出「牛仔大冒險」戶外表演，搭配特技演出及外籍舞者精湛舞技，讓人目不轉睛。

此外，憑入園門票還能免費搭乘摩天輪，南臺灣最高的義大摩天輪，夜間展演高達128種炫麗燈光秀，在義大摩天輪上，可將高雄美麗景致盡收眼底。