聽新聞
test
0:00 / 0:00
慶郭婞淳東奧奪金！義大遊樂世界連4天「門票99元」
世界排名第1的「舉重女神」郭婞淳，為中華代表隊贏得本屆東京奧運首面金牌，並創下奧運會紀錄，義大遊樂世界歡慶選手贏得奧運金牌，明日(7/29)起至本周周日(8/1)將推出奪金歡慶，不分大人小孩入園通通99元。
強調是「全台唯一希臘情境式主題樂園」的義大遊樂世界，熱門打卡景點B區聖托里尼山城「藍白教堂」，也在休園期間重新打造嶄新氛圍；還有人氣紅不讓的吉祥物大義率領他的好朋友們與遊客見面。今年園區加碼推出「牛仔大冒險」戶外表演，搭配特技演出及外籍舞者精湛舞技，讓人目不轉睛。
此外，憑入園門票還能免費搭乘摩天輪，南臺灣最高的義大摩天輪，夜間展演高達128種炫麗燈光秀，在義大摩天輪上，可將高雄美麗景致盡收眼底。
義大遊樂世界表示，期待全民一同繼續為中華代表隊加油打氣，各項活動可查官網：https://shop.edathemepark.com.tw/RWD/。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言