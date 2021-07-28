快訊

東奧看見「台灣」好感動？他揭奧運政治殘酷

鴻海買疫苗被政府吃豆腐？沈富雄爆郭台銘深夜致電內幕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賀中華隊東奧奪金！新光三越卡友獲「1千」優惠再延長

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
慶祝中華隊獲東奧首面金牌，新光三越「超級會員禮賓周」優惠加碼延長至8月2日，貴賓卡友開啟App直接領1,000元酬賓券。圖／本報資料照、新光三越
慶祝中華隊獲東奧首面金牌，新光三越「超級會員禮賓周」優惠加碼延長至8月2日，貴賓卡友開啟App直接領1,000元酬賓券。圖／本報資料照、新光三越

這屆2020東京奧運，台灣選手奪牌大有斬獲，開幕僅6天奪牌數已衝破歷史新高，可說是「史上最強中華隊」，郭婞淳更在女子舉重59公斤級摘金並刷新奧運紀錄，為慶祝中華隊獲東奧首面金牌，新光三越原本將在今日截止的「超級會員禮賓周」優惠加碼延長至8月2日，貴賓卡友開啟App直接領1,000元酬賓券，可於線上線下消費滿額折抵使用，讓百萬會員一同力挺持續應援台灣健兒再破佳績。

另外，疫情三級警戒以來，百貨實體零售歷經過長達二個多月的黑暗期，目前全台降為二級警戒，且迎來第一個父親節節日檔期，看好消費力復甦，誠品生活端出歷來最優惠回饋，8月1日起於全台實體門市單筆消費滿888元就送200元實體及線上抵用券。同時誠品生活也讓大受好評的「發票變現金」回歸，憑周一至周四全台實體門市消費發票，可全額折抵「誠品行旅」住房(10%服務費另計，周末加價，每日限量20間）。

統一時代百貨自7月29日起也再次擴大回饋會員，回饋力道再加碼加深，在8月8日前推出Summer Sale，7月29日至8月1日首四日推出全館指定櫃位滿3,000送400，家電區滿3,000送300優惠，周日搭配icash2.0、icashPay支付再加碼10% OPEN POINT點數回饋。針對新會員，7月29日至8月1日期間下載統一時代百貨App開通註冊會員，就送100元電子滿千抵百券一張。

迎接疫情降級與父親節檔期，誠品生活推出歷來最優惠回饋，8月1日起於全台實體門市單筆消費滿888元送200元實體及線上抵用券。圖／本報資料照
迎接疫情降級與父親節檔期，誠品生活推出歷來最優惠回饋，8月1日起於全台實體門市單筆消費滿888元送200元實體及線上抵用券。圖／本報資料照
統一時代百貨台北店Summer Sale，7月29日至8月1日推出全館指定櫃位滿3,000送400。圖／統一時代提供
統一時代百貨台北店Summer Sale，7月29日至8月1日推出全館指定櫃位滿3,000送400。圖／統一時代提供

統一時代百貨 東京奧運 誠品

延伸閱讀

方莞靈舉重得名...大家來蹭？ 翁章梁：這是分享喜悅

烏龍道賀東奧國手事件頻傳 費鴻泰：關心程度不夠

TGI FRIDAYS東奧奪牌「免費送生啤」！加碼推「金牌外帶套餐」75折，還可自己DIY金牌

史上最強中華隊名不虛傳！僅6天奪牌項目已是歷年最佳

相關新聞

不等政府振興券 麗寶Outlet Mall發千萬元振心Coupon券

等不及政府的振興券了！許多樂園和商家相繼推出優惠，麗寶Outlet Mall要發千萬元振心Coupon券，搶疫情降級商機...

賀中華隊東奧奪金！新光三越卡友獲「1千」優惠再延長

這屆2020東京奧運，台灣選手奪牌大有斬獲，開幕僅6天奪牌數已衝破歷史新高，可說是「史上最強中華隊」，郭婞淳更在女子舉重...

國道服務區推出5天限定鰻魚料理 強調食材都是產自台灣

新東陽集團與漁業署共同推廣台灣鰻魚，在新東陽旗下的4處國道服務區，從今天起（28日）將推出5天限定販售的鰻魚便當料理，選...

台灣限定！忍與第一神拳聯名威士忌 7-ELEVEN限量首賣

屢獲國際威士忌競賽大獎肯定的「忍（SHINOBU）」威士忌與熱血拳擊漫畫「第一神拳」首度跨界，推出臺灣限定聯名威士忌酒款...

微辣心機！腳鍊配球鞋 孫芸芸、蔡詩芸掀起今夏時尚

腳鍊並不是被廣泛接受的時尚單品，不過今年夏天或許所有時髦人都該來一條。時尚名媛孫芸芸、蔡詩芸紛紛在IG的穿搭照中，秀出腳...

48小時快閃！台北晶華「買烤鴨、送龍蝦」62折開搶

「晶華美食到你家Take Regent Home」繼推出龍蝦、牛排與海鮮壽司三大主題美食快閃活動後，本周將首次以米其林餐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。