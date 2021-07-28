賀中華隊東奧奪金！新光三越卡友獲「1千」優惠再延長

這屆2020東京奧運，台灣選手奪牌大有斬獲，開幕僅6天奪牌數已衝破歷史新高，可說是「史上最強中華隊」，郭婞淳更在女子舉重59公斤級摘金並刷新奧運紀錄，為慶祝中華隊獲東奧首面金牌，新光三越原本將在今日截止的「超級會員禮賓周」優惠加碼延長至8月2日，貴賓卡友開啟App直接領1,000元酬賓券，可於線上線下消費滿額折抵使用，讓百萬會員一同力挺持續應援台灣健兒再破佳績。

另外，疫情三級警戒以來，百貨實體零售歷經過長達二個多月的黑暗期，目前全台降為二級警戒，且迎來第一個父親節節日檔期，看好消費力復甦，誠品生活端出歷來最優惠回饋，8月1日起於全台實體門市單筆消費滿888元就送200元實體及線上抵用券。同時誠品生活也讓大受好評的「發票變現金」回歸，憑周一至周四全台實體門市消費發票，可全額折抵「誠品行旅」住房(10%服務費另計，周末加價，每日限量20間）。