不等政府振興券 麗寶Outlet Mall發千萬元振心Coupon券

等不及政府的振興券了！許多樂園和商家相繼推出優惠，麗寶Outlet Mall要發千萬元振心Coupon券，搶疫情降級商機，麗寶樂園渡假區也推出暑假優惠大利多方案。

看好疫情降級的消費需求，麗寶Outlet Mall發放總值1000萬元的振心Coupon券，從7月31日到8月8日，每日限量放送2000份的600元振心消費券，預計發出總價值近1000萬元，每位顧客可至服務台免費領取「600元振心消費券」，內含5張面額100元的滿千折百消費抵用券外，更加碼2張50元滿千折50元餐飲消費抵用券。

麗寶樂園也推出最低優惠的官網套票，搶購「探索世界季卡」玩樂園只要6元、五折優惠的「樂園日式餐飲套票」未來券只到7月31日截止；麗寶福容大飯店也推出暑假優惠，麗寶假期All in one、麗寶賽車駕期，再加碼當月壽星用餐優惠（餐式依政令滾動式調整，8月9日前提供套餐為主），多重好康解封大放送。