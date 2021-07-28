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不等政府振興券 麗寶Outlet Mall發千萬元振心Coupon券

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
麗寶Outlet Mall發千萬元振心COUPON券，搶降級商機。圖／麗寶Outlet Mall提供
麗寶Outlet Mall發千萬元振心COUPON券，搶降級商機。圖／麗寶Outlet Mall提供

等不及政府的振興券了！許多樂園和商家相繼推出優惠，麗寶Outlet Mall要發千萬元振心Coupon券，搶疫情降級商機，麗寶樂園渡假區也推出暑假優惠大利多方案。

看好疫情降級的消費需求，麗寶Outlet Mall發放總值1000萬元的振心Coupon券，從7月31日到8月8日，每日限量放送2000份的600元振心消費券，預計發出總價值近1000萬元，每位顧客可至服務台免費領取「600元振心消費券」，內含5張面額100元的滿千折百消費抵用券外，更加碼2張50元滿千折50元餐飲消費抵用券。

麗寶樂園也推出最低優惠的官網套票，搶購「探索世界季卡」玩樂園只要6元、五折優惠的「樂園日式餐飲套票」未來券只到7月31日截止；麗寶福容大飯店也推出暑假優惠，麗寶假期All in one、麗寶賽車駕期，再加碼當月壽星用餐優惠（餐式依政令滾動式調整，8月9日前提供套餐為主），多重好康解封大放送。

麗寶樂園渡假區推出多款官網套票，讓遊客可以提前搶好康先備貨，兩個熱賣商品只賣到7月31日，這+次推出「探索世界季卡」，原本效期只有三個月，但只要在今年10月10日前完成開卡，即可再加贈三個月期限，暢玩樂園六個月只要999元，天天玩樂園，不用6塊錢；另外還有下殺五折的「樂園日式餐飲套票」未來券，加贈天空之夢摩天輪搭乘券一張，使用期限可至2022年底，包含雙園擇一門票一張、麗寶福容大飯店順園日式料理嵐築定食一份899元(原價1745元)，只販售到7月31日。

麗寶Outlet Mall發千萬元振心COUPON券，搶降級商機。圖／麗寶Outlet Mall提供
麗寶Outlet Mall發千萬元振心COUPON券，搶降級商機。圖／麗寶Outlet Mall提供
麗寶Outlet Mall發千萬元振心COUPON券，搶降級商機。圖／麗寶Outlet Mall提供
麗寶Outlet Mall發千萬元振心COUPON券，搶降級商機。圖／麗寶Outlet Mall提供

麗寶樂園 疫情 消費券

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