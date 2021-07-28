國道服務區推出5天限定鰻魚料理 強調食材都是產自台灣

新東陽集團與漁業署共同推廣台灣鰻魚，在新東陽旗下的4處國道服務區，從今天起（28日）將推出5天限定販售的鰻魚便當料理，選用來自彰化區漁會的鰻魚，讓民眾疫情期間無法到日本吃鰻魚飯、看奧運，也能在台灣享受同等級的優質鰻魚。

集團副總梁誌賢表示，這次推出的鰻魚便當料理，將在國道3號的關西、西湖、清水以及南投服務區限時販售，從7月28日開賣到8月1日，共推出4款鰻魚便當及1款鰻魚湯，其中關西服務區獨家販售現烤的炭燒半鰻便當。

漁業署長張致盛也前來推廣鰻魚料理，他表示其實台灣原產地的鰻魚完全不比消費者去日本吃到的差，因為日本的鰻魚許多都是台灣外銷到當地去的，過去因為以外銷為主，因此台灣消費者才比較少吃到台灣鰻魚的機會。

張致盛還說，台灣的鰻魚主要產自雲林及彰化，因為鰻魚苗無法人工繁殖，都要靠漁民捕撈，再人工養殖到大，因此養殖過程要求十分高；他也現場品嘗炭燒白燒鰻，並稱與一般常吃到的蒲燒鰻風味不同，民眾有機會一定要嘗試看看。