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台灣限定！忍與第一神拳聯名威士忌 7-ELEVEN限量首賣

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「忍」與「第一神拳」聯名威士忌系列共6款，原廠授權全版收藏外盒。圖／東和商貿提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「忍」與「第一神拳」聯名威士忌系列共6款，原廠授權全版收藏外盒。圖／東和商貿提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

屢獲國際威士忌競賽大獎肯定的「忍（SHINOBU）」威士忌與熱血拳擊漫畫「第一神拳」首度跨界，推出臺灣限定聯名威士忌酒款，全系列共6款，每款限量999瓶。聯名酒款第一彈「日本新人王一步」，即日起於全臺7-ELEVEN限量首賣，售價1,990元。

本聯名酒款由《第一神拳》作者森川讓次，嚴選出《第一神拳》代表人物及著名場景，作為此次授權合作使用。象徵日本武士道精神的「忍」威士忌，近年來以多項酒款於重要威士忌競賽中獲獎；首波聯名酒款「忍」調和威士忌，更獲得IWC國際威士忌競賽、SFWSC舊金山世界烈酒競賽、IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽肯定。

該跨界聯名酒款由具20年經驗的釀酒師宇佐美健一手打造，嚴選自世界不同蒸餾所的優質威士忌原酒，先陳放於雪莉和波本桶中，最後在日本珍貴的水楢木桶過桶熟成，主原料包含麥芽和穀類，酒色為自然焦糖色、清澈純淨，香氣帶有柔軟的烤堅果、珍珠梨和金銀花等風味，品飲層次分明、韻味厚實，從濃烈的黑胡椒和丁香等辛香料，到成熟柑橘及烘烤過的蘋果乾果香，伴隨奶油甜香、檀香與香草等後韻，整體口感柔順、風味獨特。

本次臺灣限定販售的「忍」與《第一神拳》聯名威士忌首發酒款——「日本新人王一步」，為此熱血故事的起點，描繪主角幕之內一步成為日本新人王的過程。一步原先是位個性懦弱、膽小怕事的高中生，經常因為不願意與人起爭執而受到欺負。而在某一次被不良少年霸凌時，恰巧鴨川拳館的鷹村守路過相救，受到鷹川所說的「若能成為拳擊手，就能成為強者」鼓舞下，一步加入了拳館開始練拳。經過無數次揮灑汗水的格鬥訓練後，參與了東日本羽量級新人王比賽而最後獲得勝出，著名必殺招式為輪轉式位移。

從1989年開始、至今連載超過131集，曾三度改編成動畫播出的《第一神拳》，可以說是最長壽的運動漫畫之一。《第一神拳》描述主人翁幕之內一步的成長，藉由與不同角色的相遇及互動，和宮田一郎、鷹村守、千堂武士、伊達英二、梅澤正彥等人在一場又一場的拳擊比賽中出拳收拳、閃躲與潛避（Slip and Roll），創造出一幕幕熱血的格鬥場景，勾勒出拳擊賽事的運動精神。其中的日本拳王伊達英二角色原型，更來自於臺灣拳擊手林明佳，由此可見《第一神拳》與臺灣的深度淵源。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣限定的「忍」與「第一神拳」聯名威士忌之第一彈「日本新人王一步」，即日起於7-ELEVEN超商首賣，每瓶售價1,990元。圖／東和商貿提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
台灣限定的「忍」與「第一神拳」聯名威士忌之第一彈「日本新人王一步」，即日起於7-ELEVEN超商首賣，每瓶售價1,990元。圖／東和商貿提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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