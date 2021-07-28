微辣心機！腳鍊配球鞋 孫芸芸、蔡詩芸掀起今夏時尚
腳鍊並不是被廣泛接受的時尚單品，不過今年夏天或許所有時髦人都該來一條。時尚名媛孫芸芸、蔡詩芸紛紛在IG的穿搭照中，秀出腳踝上的金屬鍊條，搭配時下最in的名牌球鞋，讓傳統上不被注意的這項單品成為今年夏天穿搭的重點。
時尚辣媽蔡詩芸穿著擅長混搭有衝突感的風格，並且喜歡融入有運動感的單品，例如之前就有穿著球衣搭配細跟高跟鞋的前衛打扮。最近她在IG發文秀出自己首度入手的低筒Dunk球鞋，復古的設計和簡約的配色，搭配緊身短背心和九分牛仔褲，在腳踝上也裝飾一條時下最潮的金屬腳鍊，為夏日休閒球鞋造型增添性感微辣的氣息。
事實上，這股趨勢主要也是因為近年來珠寶吹中性風，加上潮流音樂明星穿搭曝光，因而掀起各種造型鍊節組成的金鍊熱潮；同時夏季本來就是比較有機會露出腳踝與身體各部位的季節，腳鍊順勢紅起來。時尚品味向來很跟得上國際趨勢的孫芸芸，也在自創同名飾品品牌中推出這樣的單品，款式選擇相當豐富，而她也沒有辜負自己的逆天長腿，在IG上秀出與名牌球鞋的穿搭，讓腳鍊瞬間成為熱門單品。
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