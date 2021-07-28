微辣心機！腳鍊配球鞋 孫芸芸、蔡詩芸掀起今夏時尚

腳鍊並不是被廣泛接受的時尚單品，不過今年夏天或許所有時髦人都該來一條。時尚名媛孫芸芸、蔡詩芸紛紛在IG的穿搭照中，秀出腳踝上的金屬鍊條，搭配時下最in的名牌球鞋，讓傳統上不被注意的這項單品成為今年夏天穿搭的重點。

時尚辣媽蔡詩芸穿著擅長混搭有衝突感的風格，並且喜歡融入有運動感的單品，例如之前就有穿著球衣搭配細跟高跟鞋的前衛打扮。最近她在IG發文秀出自己首度入手的低筒Dunk球鞋，復古的設計和簡約的配色，搭配緊身短背心和九分牛仔褲，在腳踝上也裝飾一條時下最潮的金屬腳鍊，為夏日休閒球鞋造型增添性感微辣的氣息。