48小時快閃！台北晶華「買烤鴨、送龍蝦」62折開搶

「晶華美食到你家Take Regent Home」繼推出龍蝦、牛排與海鮮壽司三大主題美食快閃活動後，本周將首次以米其林餐盤推薦餐廳「晶華軒」的招牌片皮鴨為主角，於今(28日)下午3點至7月30日下午3點進行為期48小時的「買烤鴨、送龍蝦─米其林海陸宴」快閃活動，期間只要下訂自取2,980元的招牌片皮鴨三吃，即贈送1,800元蒜蓉龍蝦。上述餐點每日限量供應、取餐日為7月29日至8月5日。

「買烤鴨、送龍蝦」專案，是由擁有超過30年粵菜經驗的中餐廚藝總監鄔海明規劃，嚴選來自於宜蘭、體型大小適中的北鴨為菜單主角。主廚遵循廣式掛爐古法，將洗淨後的鴨子填入八角、丁香、月桂葉等辛香料，以熱水汆燙後均勻塗抹糖皮醬汁，經懸掛自然風乾，再以炭火烘烤至鴨皮呈現紅潤酥脆的誘人光澤即可，成品皮潤肉甜，毫無騷味及土味。一鴨三吃的內容包含片皮鴨、鴨腿佐冰梅醬、以及芋頭鴨骨米粉。

蒜蓉龍蝦則是選用來自北美大西洋海域的波士頓龍蝦，外型飽滿結實、兩隻大螯為其顯著的特色，其肉質嫩滑彈牙、嘗來甜美細緻。

訂購「米其林海陸宴」的消費者，可一次帶回片皮鴨捲、鴨腿佐冰梅醬、芋頭鴨骨米粉，以及濃郁辛香的蒜蓉龍蝦。原價4,780元，快閃價2,980元，現省1,800元。

為方便消費者取餐，台北晶華酒店在飯店側門、中山北路二段39巷開設了「免下車安心取餐區」；晶華另有專門的外送團隊，提供「美食到府」服務，消費滿額2,000元、3公里內可免費送到指定地點。

「晶華美食到你家Take Regent Home」

網址：https://shop.silkshotelgroup.com/RT，或可至APP Store下載晶華會

取貨時間：每日上午11點半至晚間8點

取貨地點：台北晶華1樓的五星外帶櫃(晶華酒店側門入口右側)

注意事項：每日供應數量有限，售完為止