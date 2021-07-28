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又加香菜！必勝客「冬蔭功蝦餅比薩」挑戰義大利與泰國
繼於近期推出「香菜皮蛋豬血糕比薩」之後，必勝客自即日起再以泰國國寶湯「冬蔭功」為元素，結合金錢蝦餅、香菜，全新推出「冬蔭功蝦餅比薩」，另外還有「泰式酸甜唐揚雞」同步登場，為夏天帶來熱烈的南洋風情，
泰國「冬蔭功」（tom yum goong）即是台灣人熟悉的泰式酸辣海鮮湯，乃是泰國的經典國民菜色，也曾被米其林指南推薦，更名列世界三大名湯之一。此次必勝客推出的「冬蔭功蝦餅比薩」，使用了蝦醬、椰漿、檸檬、香茅等食材調製為冬陰功醬底，再鋪上魷魚條、蟹肉絲，頂端再灑上滿滿香菜，還原冬陰功的酸、辣、香。同時再將台灣人喜愛的「金錢蝦餅」鑲嵌在餅皮上，讓蝦餅與餅皮、莫札瑞拉起司相互輝映，單點優惠價459元，也能以原價750元享受外帶買大送大、外送買大送小的優惠。
除此之外，必勝客還推出了「泰式酸甜唐洋雞」，在無骨炸雞塊上搭配酸甜的泰式醬料，單點每份199元，加購價每份179元。必勝客也推出「泰澎派比薩唐揚雞套餐」，內含有冬蔭功蝦餅比薩、泰式酸甜唐揚雞與1.25公升可樂1瓶，每套659元。
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