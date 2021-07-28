MIKIMOTO X 川久保玲2.0抵台！別針鉚釘尖牙 珍珠帥翻

MIKIMOTO與著名設計師川久保玲的品牌COMME des GARÇONS再度推出聯名珠寶系列！由川久保玲設計出的全新7款珍珠項鍊，分別以別針、鉚釘及尖牙配以MIKIMOTO的優雅珍珠，創造出衝突不羈的叛逆形象，即日起獨家於台北101頂級珠寶旗艦店接受預約販售。

以優雅的優質珍珠聞名的日本珍珠品牌MIKIMOTO，是19世紀時成功養殖出第一顆渾圓珍珠的御木本幸吉所創立的高級珠寶品牌。MIKIMOTO去年首度與日本著名服裝設計師川久保玲所創立的COMME des GARÇONS聯名合作，由服裝設計向來大膽前衛、不拘於傳統的CdG首度操刀設計珠寶，為珍珠注入時髦的街頭潮流氣息，在巴黎亮相後引起全球的極大迴響，創意的中性設計，使珍珠成為時尚型男的必備單品。