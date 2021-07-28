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用新台幣「下架」捷克？這啤酒太經典原來大有來頭！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Pilsner Urquell正是今日「皮爾森」啤酒類型的風味鼻祖，也是捷克啤酒的經典代表之一。圖 / 臺灣朝日啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
Pilsner Urquell正是今日「皮爾森」啤酒類型的風味鼻祖，也是捷克啤酒的經典代表之一。圖 / 臺灣朝日啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

繼立陶宛、斯洛伐克之後，歐洲再有第三個國家捷克於前日捐助台灣疫苗三萬劑，捷克衛生部長Adam Vojtěch並在社群軟體Twitter上發文表示，「很高興能幫助有需要的國家」，而我國外交部也轉推該則貼文，並指出：「這樣的慷慨之舉展現我們熱愛民主和自由的人民根深蒂固的友誼。」

通稱「捷克共和國（Česká republika）」的捷克，地理上屬中歐的內陸型國家，雖然二次世界大戰時被納粹吸收為保護國、冷戰時期則成為蘇聯的衛星國，但在1989年轉變成民主制度，並以機械製造、啤酒、觀光旅遊為主要產業。雖然不像德國、比利時、美國、日本等國的啤酒在台灣耳熟能詳，但其實捷克出產的啤酒在台灣也有「Pilsner Urquell」與「Kozel」兩個品牌並由日系啤酒品牌ASAHI的母公司臺灣朝日啤酒所代理。

1842年誕生於捷克皮爾森地區的Pilsner Urquell，正是世界首款「皮爾森」式啤酒的鼻祖，不僅在啤酒史上有其歷史意義，更被譽為當代「工業啤酒之母」，以金黃的酒液和微苦的啤酒花香為特色，更是今日無數酒廠都推出的經典啤酒風味。

而即便170多年來，酒廠仍使用皮爾森地區的「軟水」，結合捷克薩茲（Sazz）啤酒花以及自產的H-Strain酵母；同時酒廠並保留獨創的三重反覆煎煮法，以確保啤酒風味和創廠時的品質，一致無異。經典綠色瓶身、白色瓶標的Pilsner Urquell啤酒，在初入口將能感受到適度的甜味與碳酸味，中段則有著豐富的風味變化，以及完整平衡的苦味與甜味。目前在台灣有20ML桶裝、330ml瓶裝與500ml瓶裝的三種容量，並可在超商量販如7-11、全聯、City Super與家樂福販售。

而另一款Kozel山羊淡黑啤酒，則是在1874年誕生，同樣是超過140多年的歷史老廠，並在2015、2017、2019年，仍持續獲得World Beer Awards、Good Beer Competition與澳洲AIBA等多項世界啤酒比賽肯定。厚實的酒體與黑亮的色澤，清爽的口感翻新既定對黑啤酒的認知。酒精濃度僅3.8%，輕鬆、易飲，不過目前販售的家樂福、大潤發通路仍在缺貨中，想用新台幣「下架」捷克？或許先考慮Pilsner Urquell嘍！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Kozel山羊淡黑啤酒在1874年誕生，超過140多年的歷史老廠，即便近年在2015、2017、2019年仍持續獲得多項國際啤酒比賽肯定。圖 / 臺灣朝日啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
Kozel山羊淡黑啤酒在1874年誕生，超過140多年的歷史老廠，即便近年在2015、2017、2019年仍持續獲得多項國際啤酒比賽肯定。圖 / 臺灣朝日啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
Pilsner Urquell即便170多年來，酒廠仍使用皮爾森地區的「軟水」，結合捷克薩茲（Sazz）啤酒花以及自產的H-Strain酵母，以確保啤酒風味和創廠時的品質，一致無異。圖 / 臺灣朝日啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
Pilsner Urquell即便170多年來，酒廠仍使用皮爾森地區的「軟水」，結合捷克薩茲（Sazz）啤酒花以及自產的H-Strain酵母，以確保啤酒風味和創廠時的品質，一致無異。圖 / 臺灣朝日啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
Kozel山羊淡黑啤酒厚實的酒體、黑亮的酒色與清爽口感，翻新既定對黑啤酒的認知。圖 / 臺灣朝日啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
Kozel山羊淡黑啤酒厚實的酒體、黑亮的酒色與清爽口感，翻新既定對黑啤酒的認知。圖 / 臺灣朝日啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒

捷克 酒駕 家樂福

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