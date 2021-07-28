邀老爸喝一杯 父親節威士忌酒禮推薦

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

除了領帶、刮鬍刀、按摩椅，父親節還能送什麼？威士忌是男人味的象徵之一，在父親節這專屬於爸爸的溫馨時刻，何不挑一款最適合爸爸的威士忌，好好跟老爸乾一杯？

帶老爸環遊世界：世界威士忌

全球疫情蔓延下，想帶爸爸出國玩一趟，在執行上的確有困難度；但若透過味蕾，在舌尖上帶爸爸一次體驗威士忌世界五大產區，只要來一瓶「世界威士忌」就辦得到。

繼全球首支日美混血威士忌立爵（Legent）於2020年發行後，「跨國混血」已成為威士忌市場繼各式「風味桶」之後的另一股新興思潮。由賓三得利（Beam Suntory）所發行的世界第一款由來自五大威士忌生產國的原酒，所調和而成的調和威士忌「碧（AO）」，便融合愛爾蘭、蘇格蘭、美國、加拿大與日本的麥芽與穀類威士忌，調和出和諧卻帶有複雜風味的酒體。

碧（AO）世界威士忌中的酒液，分別來自蘇格蘭、愛爾蘭、美國、加拿大和日本，於全球免稅通路銷售。圖／賓三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

「碧」的酒色略為深沉，帶有閃耀的琥珀金色，風味甜美滑順。帶有香草、水果及香料的風味，加上輕柔的煙燻及木質香氣，整體風格平衡且優雅。

同樣使於來自世界五大威士忌生產國的麥芽與穀類威士忌原酒，所調和而成的白葉威士忌，則是秩父蒸餾廠劃時代的嶄新作品。而位於日本埼玉縣秩父市、2007年由肥土伊知郎創立的秩父蒸餾廠，背後則有段感人的家族故事。

肥土伊知郎的祖父在1941年成立羽生蒸餾所，一開始主要生產燒酎；到了80年代，祖父特意添購一對銅製壺式蒸餾器，決心打造最頂級的日本威士忌。但自90年代起日本經濟陷入蕭條，2000年時羽生蒸餾所不得不停產，並在4年後原地拆卸。肥土伊知郎努力籌措資金，終於在羽生蒸餾所原址附近創立秩父蒸餾所，重振家聲。

白葉威士忌是秩父蒸餾廠劃時代的嶄新作品。圖／華揚國際提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

秩父白葉威士忌帶有麥芽、香草、玉米、乾草、桃子的香氣，以及來自穀物威士忌的微甜口感，成就出多元而平衡的風味。8月8日前至酒如坊購買秩父威士忌系列，即贈日本精工玻璃「致富一手杯」一只。

獻給嗜甜的老爸：穀類威士忌

在威士忌的五大類別當中，調和（Blended）威士忌、調和麥芽（Blended Malt）威士忌、單一麥芽（Single Malt）威士忌、單一穀物（Single Grain）威士忌都算常見；但與調和穀物（Blended Grain）威士忌，卻不是經常看到。

不過今年過父親節的老爸們特別幸運，因為皇家禮炮今年推出全新21年調和穀物威士忌——王者之鑽，這同時也是皇家禮炮第一支採用晶透玻璃瓶身的酒款，不但話題性十足，在視覺上也相當吸睛。

「皇家禮炮全新21年蘇格蘭穀物威士忌——王者之鑽」是皇家禮炮第一支採用晶透玻璃瓶身酒款。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

穀物威士忌最大的特色就是甜美、輕柔，非常適合獻給喜歡偏甜口味的老爸。「皇家禮炮全新21年蘇格蘭穀物威士忌——王者之鑽」當中採用了來自已消逝的鄧巴頓酒廠的原酒進行調和，巧妙揉和出如蜂蜜、奶油、焦糖、香草與堅果等風味，為酒體帶出絲滑如蜜、高雅細緻的香甜氣息。

知多單一穀物日本威士忌帶著濃厚的蜂蜜口感，尾韻純淨。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

來自日本的知多，則是一款來自單一酒廠的單一穀物威士忌。三得利第四代首席調酒師福與伸二，以「日本威士忌的恬謐」來形容它。知多單一穀物日本威士忌輕柔滑順，帶有一絲薄荷香氣，以及濃厚的蜂蜜口感，尾韻純淨，在辛香木質調帶有細緻的苦甜風味。

給愛喝調酒的老爸：調和麥芽威士忌

如果你的老爸喜歡喝威士忌調酒，並且經常High Ball不離手，在疫情期間無法上酒吧去喝一杯的日子裡，調和麥芽威士忌肯定會是爸爸防疫生活中的好朋友。

調和麥芽威士忌「三隻猴子（Monkey Shoulder）」的命名由來，來自採用地板發麥的酒廠工人，常常累到肩膀痠痛無力、雙手下垂，走起路來很像猴子，因此戲稱彼此是「猴子的肩膀（Monkey Shoulder）」；為了感念工人的辛勞跟貢獻，因此將酒款命名為「三隻猴子」。

「三隻猴子」瓶身上的三隻立體猴子，可愛俏皮。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

「三隻猴子」先融合三家格蘭父子旗下單一麥芽蒸餾廠的陳年波本桶威士忌原酒，再轉移至大型融合桶中熟成三個月完成，造就出滑順的豐富口感，以及柔和的香草氣息，非常適合用來製作各式調酒。

如果「三隻猴子」是調和麥芽威士忌中的波本風格代表，最近換上新包裝、並更名為「裸鑽雪莉」的裸雀初次雪莉桶威士忌，無疑是調和麥芽威士忌中的雪莉風格代言人。

我們過去熟悉的「裸雀」，更名為「裸鑽雪莉」，以新風貌登場。圖／摘自裸鑽雪莉官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

「裸鑽雪莉」使用頂級歐洲與美國的初次雪莉桶原酒為基底，再於西班牙頂級Oloroso初次雪莉橡木桶熟成，此業界首創的雙重初次雪莉桶釀造工藝，釀造出馥郁乾果香氣，充滿細膩濃醇的初次雪莉桶風味，適合偏好厚重口感調酒的老爸。

給偏好重口味老爸：雪莉桶威士忌

如果你的老爸在飲食上偏好紅燒方式的重口味，呈現濃郁果乾、葡萄乾氣息雪莉桶威士忌，甚至風格更為濃重的雪莉桶原酒，會是不二首選。

慕赫2.81的16年單一麥芽威士忌以100%雪莉桶熟成。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

慕赫2.81的16年單一麥芽威士忌，以100%雪莉桶熟成，酒體強烈飽滿，滿口生香。散發著豐富的黑色莓果香氣，口感濃郁、深沉、甜蜜，還帶著些許辛香味，相當迷人。

麥卡倫雪莉雙桶18年，精妙融合美國與歐洲橡木雪莉桶的風味。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

麥卡倫雪莉雙桶18年精妙融合美國與歐洲橡木雪莉桶的風味，美國橡木賦予細緻的香草、柑橘與奶油糖風味；歐洲橡木則帶來麥卡倫威士忌特有的馥郁乾果香氣。這款酒在濃郁的葡萄乾香氣中，散發著焦糖、香草和生薑氣息，不管純飲、加冰塊或搭餐，都相當完美。

格蘭花格紅門窖藏原酒系列之2009年雪莉桶單一麥芽威士忌原酒EDITION 004。圖／隼昌提供。

格蘭花格紅門窖藏原酒系列，專為台灣打造的雪莉桶原酒。該系列的2009年雪莉桶單一麥芽威士忌原酒EDITION 004，選自第31號酒窖，具有可可粉及淺焙咖啡豆的迷人香氣，緊接著是辛香料的氣味與輕盈果香，口感帶有柑橘香味、肉桂與木質調性，尾韻輕盈而乾淨，非常值得一試。

獻給森林系的老爸：波本桶威士忌

若是你的老爸品時飲食口味清淡，喜歡以蒸煮的方式所烹飪的食物，細膩優雅、帶著森林系青草香與花香調的波本桶威士忌，肯定能討到老爸的歡心。

經典格蘭傑是威士忌中的波本桶風格代表。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

風格清新優雅、來自蘇格蘭地區最高的蒸餾器的經典格蘭傑，正是威士忌中的波本桶風格代表。該酒款曾經在「威士忌聖經」中獲得94分高分評價，酒體滑嫩、圓潤如奶油一般，帶著細膩的花香與柑橘、蜜桃與香草氣息，令人一飲難忘。

蘇格登酒廠匠藝系列第三章17年原酒，呈現如春天般的清新自然氣息。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蘇格登酒廠匠藝系列第三章17年原酒，是蘇格登旗下首款採用100%波本桶熟陳的原酒，以55.1%原桶強度方式裝瓶。這款來自達夫鎮酒廠的原酒，以優雅香草、果香風味與口感著稱，酒款帶有蜂巢的甜蜜香氣與乾草花香，伴隨略帶土壤氣息的果香，展現出宛如春天般的清新自然氣息。

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