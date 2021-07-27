無懼香港政治風暴 佳士得宣布亞太總部2024年進駐中環

歷經反送中浪潮與國安法風暴，香港被認為將失去亞洲金融中心與藝術交易中心的地位，國際企業、藝術拍賣公司與展會也將撤離。國際拍賣公司佳士得卻仍看好香港的商業實力，今天宣布 2024 年將亞太區總部遷址至香港中環美利道的The Henderson ，並首度在香港設立全年營運的常設拍場與藝廊。

The Henderson 是扎哈·哈蒂建築事務所（Zaha Hadid Architects）設計的都市地標，預計2023 年落成。屆時佳士得亞洲總部將坐擁 50000 平方英尺的四層藝術空間，裏頭有全年營運的常設拍場及廣大藝廊空間。佳士得表示，新址位處香港中環心臟地帶，將點綴香港壯麗天際線，成為全球藏家的聚集之地。

佳士得亞太區總裁龐智鋒（Francis Belin）表示，亞洲藏家對佳士得全球拍賣貢獻卓著，今年上半年佔比達到破紀錄的 39%（逾 10 億美元）。無懼新冠疫情，香港今年春拍創下 35 億港元成交總額，為 2013 年後的新高。

他指出，能夠在 The Henderson 設立佳士得首個香港的常設拍賣中心和藝廊，給予佳士得期待已久的靈活性，在全年的任何時刻舉辦拍賣與活動，毋須受制於現時每年只可舉辦兩季拍賣活動的模式。新的佳士得亞洲總部還可展示大型藝術品，也適合舉辦拍賣、私洽策劃，以及舉辦藝術教育活動。