夢幻藏品！30年麥卡倫原桶威士忌 8月登香港邦瀚斯

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

對不少威士忌愛好者而言，原桶威士忌曾經是收藏路上夢寐以求的巔峰。香港邦瀚斯（Bonhams）將於8月20日舉辦的「珍稀威士忌」拍賣會上，即將推出一件極為罕見的原桶威士忌：30年麥卡倫1991。

珍貴的陳年桶酒是許多人心目中的夢幻逸品，其中又是名廠出品的更是非常難得。此件拍品於1991年12月12日於克萊葛拉奇（Craigellachie）之麥卡倫酒廠蒸餾，2017年轉至雪莉桶熟成。雪莉木能賦予威士忌獨特的丁香、樹脂、乾果及單寧氣息，甘醇風味是為大多數人所接受的宜人口感，加上其酒精度高達51.5%左右，不易因年月間揮發而導致酒精度過低，適合長期典藏之餘，亦可分裝成約202瓶酒享用。

這件原桶威士忌估價為320萬港元起（約1154萬台幣）；換算成瓶，平均每瓶30年威士忌僅約為14,800港元（約54,000元台幣），相信投標將會相當激烈。原桶威士忌之世界拍賣紀錄為2019年由邦瀚斯拍賣的一桶麥卡倫酒30年雪莉豬頭原桶，成交價為446萬4,000港元。

而隨著日本威士忌在三月份創下的拍賣佳績，香港邦瀚斯再次推出「日威一藏：線上拍賣」，將於7月26日起至8月2日止於線上競標，共有約50件日本威士忌精品，聚焦一系列未曾釋出拍賣市場的早年珍釀，均出自備受國際追捧的八大日本酒廠：輕井澤、羽生、山崎、白州、山櫻、宮城峽、余市及三郎丸。

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