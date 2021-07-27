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懶人包／狂賀東奧金牌入手 4大超商限時咖啡優惠整理

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
慶祝中華隊首面金牌入手，7-ELEVEN OPEN POINT App的「行動隨時取」將於7月28日祭出限時1天大杯美式咖啡買7送7優惠，限量10萬組。圖／7-ELEVEN提供
慶祝中華隊首面金牌入手，7-ELEVEN OPEN POINT App的「行動隨時取」將於7月28日祭出限時1天大杯美式咖啡買7送7優惠，限量10萬組。圖／7-ELEVEN提供

「舉重女神」郭婞淳今天（7月27日）在東京奧林匹克運動會，以舉重女子59公斤量級，抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤，為台灣奪下東奧首面金牌。4大超商與全民一同歡慶，紛紛推出限時咖啡優惠，並繼續為台灣運動好手們加油。

●7-ELEVEN

7-ELEVEN將自7月28日凌晨0點至晚上11點59分於OPEN POINT App的「行動隨時取」推出CITY CAFE大杯美式咖啡買7送7優惠，冰、熱可任選，限量10萬組，每位會員限定購買1組。

●全家便利商店

7月27日晚上8點至 7月28日晚上11點59分使用全家便利商店App「隨買跨店取」功能購買Let’s Café經典美式咖啡（大杯）、經典拿鐵（大杯）可享買1送1優惠，每位會員限購2組，需於8月31日前兌換完畢。

●萊爾富

萊爾富宣布將於7月28日推出限時1天Hi Café大杯美式咖啡、拿鐵咖啡可享同品項買1送1。

●OKmart

OKmart即日起至7月30日推出「大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2」的優惠活動，OK App會員點數消費累點翻倍送。

慶祝「舉重女神」郭婞淳為台灣奪下東奧首面金牌，萊爾富宣布將於7月28日推出限時1天Hi Café大杯美式咖啡、拿鐵咖啡可享同品項買一送一。圖／萊爾富提供
慶祝「舉重女神」郭婞淳為台灣奪下東奧首面金牌，萊爾富宣布將於7月28日推出限時1天Hi Café大杯美式咖啡、拿鐵咖啡可享同品項買一送一。圖／萊爾富提供
狂賀「舉重女神」郭婞淳東奧奪金，OKmart即日起至7月30日推出大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2的優惠活動。圖／OKmart提供
狂賀「舉重女神」郭婞淳東奧奪金，OKmart即日起至7月30日推出大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買2送2的優惠活動。圖／OKmart提供
歡慶中華隊東奧奪金，7月27日晚上8點至 7月28日晚上11點59分使用全家便利商店App「隨買跨店取」功能購買Let’s Café經典美式咖啡（大杯）、經典拿鐵（大杯）可享買一送一優惠，每位會員限購2組。圖／全家便利商店提供
歡慶中華隊東奧奪金，7月27日晚上8點至 7月28日晚上11點59分使用全家便利商店App「隨買跨店取」功能購買Let’s Café經典美式咖啡（大杯）、經典拿鐵（大杯）可享買一送一優惠，每位會員限購2組。圖／全家便利商店提供

咖啡 便利商店 金牌

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