賀中華隊首面金牌！7-11行動隨時取限時1天大杯美式咖啡買7送7
「舉重女神」郭婞淳今天（7月27日）在東京奧運為台灣奪下首面金牌，慶祝中華隊第一面金牌入手，7-ELEVEN將自7月28日凌晨0點至晚上11點59分於OPEN POINT App的「行動隨時取」推出CITY CAFE大杯美式咖啡買7送7優惠，冰、熱可任選，限量10萬組，每位會員限定購買1組，歡迎全民同享金牌榮耀，並為中華隊加油。
此外，7-ELEVEN「鬆綁新生活」活動7月28日至8月1日於「OPEN POINT行動隨時取」推出CITY CAFE大杯美式咖啡買1送1，每日限量1萬組，另有CITY CAFE大杯美式咖啡、CITY PRIMA精品拿鐵、CITY TEA現萃茶四季春青茶、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾祭出同品項組合優惠價711元； 活動期間7-ELEVEN門市全店指定商品任選2件8折、3件75折優惠；CITY全品項任2件8折、任3件7折優惠。
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