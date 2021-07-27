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繫著紅線的手繪愛心 HOGAN七夕限定鞋好浪漫

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
HOGAN推出七夕限定系列男女鞋款。圖／迪生提供
HOGAN推出七夕限定系列男女鞋款。圖／迪生提供

每年都會推出情人節限定鞋款的HOGAN，今年的七夕打造了兩雙專屬鞋，以HYPERACTIVE和HYPERLIGHT鞋型為主角，搭配愛心和紅線，巧妙結合東西方關於愛情的意象與習俗，格外有趣，即日起於HOGAN精品店限定發售。

這次的七夕限定HYPERACTIVE和HYPERLIGHT鞋款，分別是為了女性和男性所設計的，都是有份量感的老爹鞋型，也都以純白鞋身為主，讓戀人們可以輕鬆穿搭出默契。HYPERACTIVE以皮革搭配漆皮細節，鞋上有紅、金色車縫線和穿孔設計，鞋底側邊以連著一條手繪紅線的紅色愛心點綴。外型雖然看起來有點厚重，但實際卻很輕盈，總體高度6.2公分也能修飾身形。

HYPERLIGHT則是配以皮革鞋面，鞋跟特別加上環套設計展現出科技感，並以黑色鞋帶展現帥氣個性，鞋底側邊同樣可以看到紅線愛心，也和HYPERACTIVE一樣擁有舒適記憶鞋墊。

HOGAN推出七夕限定系列男女鞋款。圖／迪生提供
HOGAN推出七夕限定系列男女鞋款。圖／迪生提供
HOGAN七夕限定系列HYPERACTIVE鞋款，22000元。圖／迪生提供
HOGAN七夕限定系列HYPERACTIVE鞋款，22000元。圖／迪生提供
HOGAN七夕限定系列HYPERACTIVE鞋款，22000元。圖／迪生提供
HOGAN七夕限定系列HYPERACTIVE鞋款，22000元。圖／迪生提供
HOGAN七夕限定系列HYPERLIGHT鞋款，18,900元。圖／迪生提供
HOGAN七夕限定系列HYPERLIGHT鞋款，18,900元。圖／迪生提供
HOGAN七夕限定系列HYPERLIGHT鞋款，18,900元。圖／迪生提供
HOGAN七夕限定系列HYPERLIGHT鞋款，18,900元。圖／迪生提供

愛心 七夕

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