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慶降級！bb.q炸雞送年糕、大戶屋送小菜 欣葉推個人餐
隨著疫情降級，全家國際餐飲針對已經開放內用的地區門市，推出一系列優惠方案，其中「大戶屋」內用定食或蓋飯，即可加贈飲料與小菜；bb.q CHICKEN全雞系列外帶自取，再贈「炸年糕」。而「欣葉」也針對旗下的3間門市開放內用，並推出日本料理、南洋料理的個人套餐，方便民眾安心用餐。
7月28日至8月20日期間，除了尚未開放內用的地區外，全台大戶屋同步推出平日限定優惠，周一至週五內用定食或蓋飯，免費加贈一份指定飲料加小菜，現享百元折扣。消費滿500元，即可加價80元購買「大豆芝麻鹽」1罐（原價250元），限量2,000瓶。另外自7月起持續推出的「鯖鬆防疫元氣補給餐」也會持續推出，共有6款口味，最低享62折起。
韓式連鎖炸雞「bb.q CHICKEN」，自8月1日至8月31日期間，推出外帶自取優惠，只要透過「享聚卡APP」預訂bb.q CHICKEN全雞系列（半半炸雞或雙味全雞）外帶自取，再贈「炸年糕」1份（價值88元），訂購2份贈2份，以此類推。
即日起，欣葉針對桃園市的欣葉日本料理中茂店、台中市的金爸爸三井店、金爸爸秀泰文心店等3間門市開放內用。其中原先為吃到飽型態的欣葉日本料理，限期推出3款個人套餐，包括有「和牛丼、炸蝦天丼、握壽司」等3種選擇，售價400～660元。其中握壽司套餐內含有9貫不同調理方式的鮭魚，另有扇貝、比目魚緣側、甜蝦等不同食材。
金爸爸則延續原本的個人內用餐點，提供椰漿飯、海南雞飯、咖哩叻沙等餐點，並且調整份量，將沙嗲、馬來咖哩雞、仁當牛肉等近10款單點菜色，改以個人份量呈現，方便顧客點選。針對外帶自取的民眾，自7月27日起，也會提供「自取89折」的優惠，適用於欣葉旗下任一餐廳。
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