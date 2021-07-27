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慶降級！bb.q炸雞送年糕、大戶屋送小菜 欣葉推個人餐

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
欣葉握壽司套餐，每份660元。圖／欣葉提供
欣葉握壽司套餐，每份660元。圖／欣葉提供

隨著疫情降級，全家國際餐飲針對已經開放內用的地區門市，推出一系列優惠方案，其中「大戶屋」內用定食或蓋飯，即可加贈飲料與小菜；bb.q CHICKEN全雞系列外帶自取，再贈「炸年糕」。而「欣葉」也針對旗下的3間門市開放內用，並推出日本料理、南洋料理的個人套餐，方便民眾安心用餐。

7月28日至8月20日期間，除了尚未開放內用的地區外，全台大戶屋同步推出平日限定優惠，周一至週五內用定食或蓋飯，免費加贈一份指定飲料加小菜，現享百元折扣。消費滿500元，即可加價80元購買「大豆芝麻鹽」1罐（原價250元），限量2,000瓶。另外自7月起持續推出的「鯖鬆防疫元氣補給餐」也會持續推出，共有6款口味，最低享62折起。

韓式連鎖炸雞「bb.q CHICKEN」，自8月1日至8月31日期間，推出外帶自取優惠，只要透過「享聚卡APP」預訂bb.q CHICKEN全雞系列（半半炸雞或雙味全雞）外帶自取，再贈「炸年糕」1份（價值88元），訂購2份贈2份，以此類推。

即日起，欣葉針對桃園市的欣葉日本料理中茂店、台中市的金爸爸三井店、金爸爸秀泰文心店等3間門市開放內用。其中原先為吃到飽型態的欣葉日本料理，限期推出3款個人套餐，包括有「和牛丼、炸蝦天丼、握壽司」等3種選擇，售價400～660元。其中握壽司套餐內含有9貫不同調理方式的鮭魚，另有扇貝、比目魚緣側、甜蝦等不同食材。

金爸爸則延續原本的個人內用餐點，提供椰漿飯、海南雞飯、咖哩叻沙等餐點，並且調整份量，將沙嗲、馬來咖哩雞、仁當牛肉等近10款單點菜色，改以個人份量呈現，方便顧客點選。針對外帶自取的民眾，自7月27日起，也會提供「自取89折」的優惠，適用於欣葉旗下任一餐廳。

欣葉日本料理推出炸蝦天丼套餐，每份500元。圖／欣葉提供
欣葉日本料理推出炸蝦天丼套餐，每份500元。圖／欣葉提供
bb.q CHICKEN推出全雞系列外帶加贈「炸年糕」的優惠。圖／全家國際餐飲提供
bb.q CHICKEN推出全雞系列外帶加贈「炸年糕」的優惠。圖／全家國際餐飲提供
欣葉旗下的金爸爸，提供椰漿飯搭配咖哩雞、參峇蝦的個人餐組合。圖／欣葉提供
欣葉旗下的金爸爸，提供椰漿飯搭配咖哩雞、參峇蝦的個人餐組合。圖／欣葉提供

日本料理 套餐

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