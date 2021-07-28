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實用與地球保育兼具！德國紅點大獎瑞典家居品牌BOSIGN Stockholm

聯合新聞網 / 聯合數位文創
圖／有.設計uDesign提供
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發跡於注重環境保護的瑞典，BOSIGN Stockholm長期致力以創造力及充滿環境之愛的設計靈感，發展出多元且具有環保意識的不同產品。自1995年創立以來網羅來自於瑞典、英國、香港甚至台灣的設計師，在融合多元的世界生活經驗後交織激盪，產生出多樣結合斯堪地北緯風情及實用訴求的創意產品。

而正是因為以生活和世界觀為基底的理念，自創立以來屢獲世界大獎肯定，無論是立正抹刀 (Butter knife Air)系列以及流理臺給皂收納組 (Do-Dish™ Caddy)，都是以更好的生活以及地球關懷為訴求，加上實用的功能性，得到了德國紅點設計大獎的青睞進而獲獎。

圖／有.設計uDesign提供
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「環境為根、以人為本」，讓生活用品在每次使用也能為地球盡一份心力

BOSIGN Stockholm 旗下第一個獲得紅點獎項殊榮的立正抹刀，除了以餐桌整潔以及更好施力的梯形握把為訴求之外，更重要的是，使用者可由此減少使用餐盤盛裝，進而達到節約用水的功效。創造本款立正抹刀的創始設計師 Harald Hynell 提到，「本款抹刀的設計概念乃為了讓使用者能更輕鬆的擁有整潔的用餐環境，同時提升獨具巧思的功能，打造出餐廚生活的實用精品」。BOSIGN Stockholm 的創始人及CEO，Ulf Bystedt同時強調，「紅點設計除了代表對於BOSIGN Stockholm 的肯定，更讓設計團隊確認自己正走在正確的方向。未來也將繼續致力將設計融於日常用品及生活必須，打造以人為本的不同商品」。而流理臺給皂收納組則是避免過多的洗滌劑流入海洋，捨棄傳統易於按壓的給皂模式，減少洗滌劑的浪費，同時搭配洗滌用具的置放，讓流理臺的給皂兼具了美觀以及環境的改念。

圖／有.設計uDesign提供
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國際認證的生活創意 屢屢獲得世界獎項的肯定

「立正抹刀」除了紅點設計大獎之外，更曾於德國法蘭克福消費品大展中(Ambiente) 打敗世界眾多對手獲得Design Plus 獎項。除此之外，「輕巧環保給皂罐」亦獲得同年的Solution 類入選，安全集線盒、五倍放大拆卸式化妝鏡以及廚房用平板電腦立架等亦獲得包括芝加哥以及瑞典舉辦的國際設計展獎項。創始人Ulf Bystedt強調，每一項商品都必須匯集所有設計師反覆思考，除了保留北歐簡潔設計外觀，更重視使用者的日常使用經驗。讓設計成功走進生活，人們方能體會其中的巧思和帶來的便利感。

BOSIGN Stockholm推出品牌優惠88折起，即日起至8月31日止，活動詳情請至有.設計uDesign活動頁面查詢。

瑞典

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