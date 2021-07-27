聽新聞
test
0:00 / 0:00
經典凱旋門印花換紅衣 Lisa搶背CELINE七夕新包
CELINE推出七夕情人節膠囊系列，把人氣印花TRIOMPHE凱旋門鎖鍊換上紅色，品牌Logo也以紅色書寫，點綴各種款式的包款，清新中帶著熱情的設計，讓品牌大使Lisa、中國女星王霏霏、香港女星文咏珊等眾女星紛紛搶拎。
這次CELINE的七夕情人節膠囊系列，推出了非常多款紅色TRIOMPHE印花包，有腋下包款代表AVA經典印花半月包，還有超有度假氛圍的CANVAS中型肩背包，以及FOLCO經典印花中型馬鞍包等等，每款包都搭配了棕色皮革細節，從容量和外型上也都有多種選擇，更能滿足送禮需求。
此外，還有紅色的短版上衣和棉質抽繩連帽上衣，都以簡單的白色CELINE Logo點綴在中央。飾品方面，同樣也運用凱旋門元素，搭配愛心，推出了金色耳環、項鍊，也是很適合作為象徵愛意的定情禮物。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言