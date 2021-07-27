經典凱旋門印花換紅衣 Lisa搶背CELINE七夕新包

CELINE推出七夕情人節膠囊系列，把人氣印花TRIOMPHE凱旋門鎖鍊換上紅色，品牌Logo也以紅色書寫，點綴各種款式的包款，清新中帶著熱情的設計，讓品牌大使Lisa、中國女星王霏霏、香港女星文咏珊等眾女星紛紛搶拎。

這次CELINE的七夕情人節膠囊系列，推出了非常多款紅色TRIOMPHE印花包，有腋下包款代表AVA經典印花半月包，還有超有度假氛圍的CANVAS中型肩背包，以及FOLCO經典印花中型馬鞍包等等，每款包都搭配了棕色皮革細節，從容量和外型上也都有多種選擇，更能滿足送禮需求。