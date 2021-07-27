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經典凱旋門印花換紅衣 Lisa搶背CELINE七夕新包

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
棉質抽繩連帽上衣，25,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
棉質抽繩連帽上衣，25,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供

CELINE推出七夕情人節膠囊系列，把人氣印花TRIOMPHE凱旋門鎖鍊換上紅色，品牌Logo也以紅色書寫，點綴各種款式的包款，清新中帶著熱情的設計，讓品牌大使Lisa、中國女星王霏霏、香港女星文咏珊等眾女星紛紛搶拎。

這次CELINE的七夕情人節膠囊系列，推出了非常多款紅色TRIOMPHE印花包，有腋下包款代表AVA經典印花半月包，還有超有度假氛圍的CANVAS中型肩背包，以及FOLCO經典印花中型馬鞍包等等，每款包都搭配了棕色皮革細節，從容量和外型上也都有多種選擇，更能滿足送禮需求。

此外，還有紅色的短版上衣和棉質抽繩連帽上衣，都以簡單的白色CELINE Logo點綴在中央。飾品方面，同樣也運用凱旋門元素，搭配愛心，推出了金色耳環、項鍊，也是很適合作為象徵愛意的定情禮物。

紅色短版上衣，13,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
紅色短版上衣，13,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
TRIOMPHE印花FOLCO經典印花中型馬鞍包，52,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
TRIOMPHE印花FOLCO經典印花中型馬鞍包，52,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
王霏霏背TRIOMPHE印花CANVAS中型肩背包，40,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
王霏霏背TRIOMPHE印花CANVAS中型肩背包，40,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
凱旋門心型耳環，19,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
凱旋門心型耳環，19,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
文咏珊背TRIOMPHE印花CANVAS中型肩背包，40,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
文咏珊背TRIOMPHE印花CANVAS中型肩背包，40,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE推出七夕情人節膠囊系列。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE推出七夕情人節膠囊系列。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
TRIOMPHE印花CANVAS經典印花迷你直立托特包，45,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
TRIOMPHE印花CANVAS經典印花迷你直立托特包，45,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
凱旋門心型項鍊，21,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
凱旋門心型項鍊，21,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
戚薇背TRIOMPHE印花AVA經典印花半月包，45,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
戚薇背TRIOMPHE印花AVA經典印花半月包，45,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Lisa展示TRIOMPHE印花CVD小牛皮革肩背包，74,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Lisa展示TRIOMPHE印花CVD小牛皮革肩背包，74,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
TRIOMPHE印花CVD小牛皮革肩背包，74,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
TRIOMPHE印花CVD小牛皮革肩背包，74,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
文咏珊背TRIOMPHE印花CANVAS中型肩背包，40,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
文咏珊背TRIOMPHE印花CANVAS中型肩背包，40,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
TRIOMPHE印花CANVAS中型肩背包，40,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
TRIOMPHE印花CANVAS中型肩背包，40,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
王霏霏背TRIOMPHE印花CANVAS中型肩背包，40,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
王霏霏背TRIOMPHE印花CANVAS中型肩背包，40,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
TRIOMPHE印花AVA經典印花半月包，45,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
TRIOMPHE印花AVA經典印花半月包，45,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供

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