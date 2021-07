經典凱旋門印花換紅衣 Lisa搶背CELINE七夕新包

CELINE推出七夕情人節膠囊系列,把人氣印花TRIOMPHE凱旋門鎖鍊換上紅色,品牌Logo也以紅色書寫,點綴各種款式的包款,清新中帶著熱情的設計,讓品牌大使Lisa、中國女星王霏霏、香港女星文咏珊等眾女星紛紛搶拎。

這次CELINE的七夕情人節膠囊系列,推出了非常多款紅色TRIOMPHE印花包,有腋下包款代表AVA經典印花半月包,還有超有度假氛圍的CANVAS中型肩背包,以及FOLCO經典印花中型馬鞍包等等,每款包都搭配了棕色皮革細節,從容量和外型上也都有多種選擇,更能滿足送禮需求。