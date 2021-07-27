必勝客比薩也能「寄杯」！6個大比薩45折、還能送朋友

許多民眾會透過便利超商「咖啡寄杯」的服務，分次享受咖啡或是饋贈親友。連鎖比薩「必勝客」宣佈，自即日起也以咖啡寄杯的概念，推出「跨店隨時換」的限量商品券，除了可以透過app兌換比薩，也可跨店兌換、轉贈親友，而且還可享「比薩45折起」的優惠，比買大送大更划算。

必勝客此次針對PK雙饗卡APP所推出的「電子商品券」，乃是速食業首創的服務，有「章魚燒、超級總匯、夏威夷」等3種口味，並各有6個、8個大比薩的商品券選擇。6入組原價為3,330～3,960元，優惠價則為1,499～1,789元，平均1個大比薩249元起，現享45折優惠。民眾可先透過APP或必勝客訂餐網頁先行訂餐兌換，或是直接到門市出示QR code兌換，訂單紀錄也會保留在APP當中，方便後續查詢。同時還提供跨店兌換、或透過社群軟體或簡訊、E-mail輕鬆轉送給好友，團購、贈禮都很適合，全台門市均能適用。