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共好未來新可能！勞力士藍色使命計劃 新增「希望點」

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
勞力士的「藍色使命（Mission Blue）」計畫，最終目標是希望透過知識普及與實際行動，在2030年前保護全球30%的海洋的國際目標。圖 / 勞力士提供
勞力士的「藍色使命（Mission Blue）」計畫，最終目標是希望透過知識普及與實際行動，在2030年前保護全球30%的海洋的國際目標。圖 / 勞力士提供

混亂的世界，每個人都希望能在未知中找到希望，而覆蓋地球70%面積的海洋正是生命與希望的泉源。勞力士（ROLEX）近期宣布，在「藍色使命（Mission Blue）」計畫中將亞速爾群島（Azores Island）列為最新的希望點（Hope Spot），進而實現修復與守護全球海洋的長遠目標。

亞速爾群島本身吸引包含鼠海豚（Phocoena phocoena）、鯨魚的25種鯨類動物，以及種類龐雜豐富的魚類、珊瑚叢及海綿動物，是天然的生態資源寶庫。這讓葡萄牙所屬的亞速爾群島早在1980年代已建立了數個小型海洋保護區（Marine Protected Area），並發展生態旅遊產業，校園中並推廣「藍色普及教育」（Blue Literacy）等活動。而「藍色使命」計畫則是由海洋保育學者、探險家Sylvia Earle所創立，該計畫至今已在全世界建立130個「希望點」，最終目標是希望透過知識普及與實際行動，在2030年前保護全球30%的海洋的國際目標。

所謂的希望點，是指對保護物種高度重要的海域，又或非常依賴健康海洋環境生存的區域，從1982年便擔任勞力士品牌代言人的Sylvia Earle也表示，藍色使命計畫之所以與勞力士合作無間，正因為「...我覺得我們必須持續致力保護地球，使它恒動不息，從而將豐富多彩的海洋奇觀得以保存予後代。」

而即便在最艱困的時代，優雅的運動不僅能維持體態健美、也是積極果敢、自我挑戰的意志展現，例如勞力士（ROLEX）日前宣佈：在甫落幕的第149屆英國公開賽（The Open Championship）中重返皇家聖喬治球場（Royal St. George），擔任大會指定時計。

歷史源自西元1860年的英國公開賽，是目前歷史最悠久的高爾夫錦標賽，尤其頒給「年度冠軍球員」（Champion Golfer of the Year）的冠軍「葡萄酒壺獎盃」，讓選手「捧」起的不只有桂冠，更有代代相傳的豐盛。勞力士最早成為英國公開賽主辦方—皇家古老高爾夫球俱樂部（R&A）官方合作夥伴，始於西元1981年。40年後2021年的兩造再聚首，無疑為勞力士與英國公開賽的千絲萬縷再添佳話。

值得一提的是，自千禧年以降，不只有Tiger Woods、Francesco Molinari引領風潮，同時勞力士也持續引領新一代的明日之星如Joaquín Niemann，Matthew Wolff，都加入勞力士的品牌代言人行列，江山代有人才出。高爾夫球場上的日出日落，是日常、也是恆常。且欣賞高球選手們屏氣凝神，持續揮舞球桿在空中畫出完美線條，一如勞力士腕表無論歲月流轉，恆常精密運行。

「藍色使命」計畫曾幫助建立在Cocos島和Galapagos島間、包含虎鯊、鯨魚、烏龜等多種生物的安全移動海域。圖 / 勞力士提供
「藍色使命」計畫曾幫助建立在Cocos島和Galapagos島間、包含虎鯊、鯨魚、烏龜等多種生物的安全移動海域。圖 / 勞力士提供
黃色的深海探潛器，以及Mission Blue的Argo號船艇，曾停駐在達爾文群島的Galápagos國家公園執行海洋推廣任務。圖 / 勞力士提供
黃色的深海探潛器，以及Mission Blue的Argo號船艇，曾停駐在達爾文群島的Galápagos國家公園執行海洋推廣任務。圖 / 勞力士提供
義大利選手Francesco Molinari在本屆英國公開賽首輪中擊球，他也是2018年、以及勞力士代言中、最新一位的英國公開賽冠軍。圖 / 勞力士提供
義大利選手Francesco Molinari在本屆英國公開賽首輪中擊球，他也是2018年、以及勞力士代言中、最新一位的英國公開賽冠軍。圖 / 勞力士提供
勞力士代言人Tom Watson在1983年時英國公開賽中舉起了象徵桂冠與豐盛的葡萄酒壺獎盃。圖 / 勞力士提供
勞力士代言人Tom Watson在1983年時英國公開賽中舉起了象徵桂冠與豐盛的葡萄酒壺獎盃。圖 / 勞力士提供
勞力士代言人Tiger Woods曾贏得15場大賽勝利，其中便包含2000、2005與2006的三場英國公開賽冠軍，圖中則配戴了Oyster Perpetual Rolex Deepsea腕表。圖 / 勞力士提供。
勞力士代言人Tiger Woods曾贏得15場大賽勝利，其中便包含2000、2005與2006的三場英國公開賽冠軍，圖中則配戴了Oyster Perpetual Rolex Deepsea腕表。圖 / 勞力士提供。
早從從1982年便擔任勞力士品牌代言人的Sylvia Earle，身兼學者、探險家與海洋保育人士於一身。圖 / 勞力士提供
早從從1982年便擔任勞力士品牌代言人的Sylvia Earle，身兼學者、探險家與海洋保育人士於一身。圖 / 勞力士提供
2009年以來，「藍色使命」計劃已成立超過130處「希望點」，其中僅2019年就設立了21處，透過教育知識的推廣與實際行動，維持海洋永續的生態目標。圖 / 勞力士提供
2009年以來，「藍色使命」計劃已成立超過130處「希望點」，其中僅2019年就設立了21處，透過教育知識的推廣與實際行動，維持海洋永續的生態目標。圖 / 勞力士提供
勞力士Oyster Perpetual Rolex Deepsea腕表，44毫米、頂級天文台精密時計認證、全球五年保用保證、防水3,900米，41萬8,000元。圖 / 勞力士提供
勞力士Oyster Perpetual Rolex Deepsea腕表，44毫米、頂級天文台精密時計認證、全球五年保用保證、防水3,900米，41萬8,000元。圖 / 勞力士提供
具備強悍3,900米防水性能的Oyster Perpetual Rolex Deepsea腕表，一如職業高爾夫球選手在果嶺時能耐受極大壓力。圖 / 勞力士提供
具備強悍3,900米防水性能的Oyster Perpetual Rolex Deepsea腕表，一如職業高爾夫球選手在果嶺時能耐受極大壓力。圖 / 勞力士提供

勞力士 英國 品牌

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