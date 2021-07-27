新輕食開吃！全家便利商店推台式風格「蔥鹽雞肉沙拉」

宅居期間不少人減少運動次數，讓身材微走樣，隨著警戒降為二級，民眾重拾運動習慣、注重健康生活，對應消費者運動營養補給需求，全家便利商店即日起至8月31日於「全家行動購」網路商城、「全+1行動購」LINE社群電商平台販售健身族菜單常見的即食雞胸肉、蒟蒻麵、生菜沙拉，可一次購足後再到店取貨；同時，全台門市自7月28日起推出營養師楊承樺聯名開發的「蔥鹽雞肉沙拉」以及「IP無限力量」運動營養品系列。

全家便利商店即日起至8月31日於「全家行動購」、「全+1行動購」推出「野人舒食」雞胸肉4款人氣口味，包括「美式炭烤舒雞胸」、「大蒜辣椒舒雞胸」、「紅白香椒舒雞胸」、「熱那亞羅勒舒雞胸」，每份售價75元，於FamiPort預購任選6件可享9折優惠；同步於「全家行動購」推出可作為麵類替代品的「微卡蒟蒻拌麵」，包括「經典麻醬」、「香蒜油蔥」、「銷魂川辣」、「和風柚香」、「古早味油蔥麵線」等共5款，開封即食不用煮，滿足正餐、宵夜、運動、下午茶需求，每包售價99元，於FamiPort預購可享任選5包優惠325元。

「全+1行動購」即日起每周一至周三上午9點限期限量開賣「玉美總匯鮮彩沙拉」，採用當季有機蔬菜製作，搭配綜合堅果包及經典胡麻醬，大份量盛裝，是補充蔬菜攝取的最佳選擇，售價199元。