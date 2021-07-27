楊謹華為七夕超前部署 秀寶格麗愛心包憶當年曖昧情話

夏季最浪漫的七夕情人節即將到來，女星楊謹華今天已經在IG上秀出超甜的粉紅色寶格麗Serpenti Forever Maxi Chain愛心包包套組，大曬恩愛。她留言表示自己「最近做最甜的事」，就是跟老公一起看兩人剛交往的時候的所有簡訊和互動，見到當時的內容兩人「居然還會臉紅心跳」，把他們帶回到最美好的曖昧時期。她也大聲提醒大家，國曆8月14日就是七夕了，想要「超前部署」的人不妨現在就展開行動。

七夕是寶格麗相當珍視的節日，每年都會推出限定禮物。今年七夕限定套組，內含一款經典的蛇頭包款、愛心形零錢包、以及華美絲巾，見證彼此互相陪伴下永遠的熱情。而主要的Serpenti Forever系列Maxi Chain蛇頭包款，備有紅鶴粉與象牙蛋白石白色兩種主色系可選，均以輕柔的小羊皮打造，搭配鍍金黃銅Serpenti蛇首扣環搭扣、點綴紅色琺瑯的蛇眼，更是向另一半表達情意的最佳宣言。 楊錦華在IG秀出寶格麗的七夕限量包和配件，提醒大家為愛超前部署。圖／取自IG 楊錦華在IG秀出寶格麗的七夕限量包和配件，提醒大家為愛超前部署。圖／取自IG BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain象牙蛋白石色小羊皮手提肩背包套組，包括象牙蛋白石色小羊皮手提肩背包、雙色心型零錢包吊飾、紅鶴粉色BVLGARI Maxi Logo及愛心圖案的上等斜紋雪莉巾，11萬7,000元（不拆售）。圖／寶格麗提供 Serpenti Forever Maxi Chain紅鶴粉色小羊皮手提肩背包內裡印有愛心圖案。圖／寶格麗提供 BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain紅鶴粉色小羊皮手提肩背包套組，包括紅鶴粉色小羊皮手提肩背包、雙色心型零錢包吊飾、紅鶴粉色BVLGARI Maxi Logo及愛心圖案的上等斜紋雪莉巾，12萬4,000元（不拆售）。圖／寶格麗提供 楊錦華在IG秀出寶格麗的七夕限量包和配件，提醒大家為愛超前部署。圖／取自IG 楊錦華在IG秀出寶格麗的七夕限量包和配件，提醒大家為愛超前部署。圖／取自IG 楊錦華在IG秀出寶格麗的七夕限量包和配件，提醒大家為愛超前部署。圖／取自IG、寶格麗提供