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居家清潔要「質感」更要「效率」！無印良品小物超好用

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
無印良品的一對多掃除用品系列，滿足各種清潔的情境。圖／MUJI無印良品提供
無印良品的一對多掃除用品系列，滿足各種清潔的情境。圖／MUJI無印良品提供

期待著降級新生活的來臨，但同樣居家的舒適感也要特別重視，MUJI無印良品以「舒適感、從何而來」，邀請大家思考也分享居家清潔的提案，另也同步推出多款好用、質感、有效率的掃除用品，隨時保持環境清潔，提升居家舒適感。

擅長設計的無印良品，以「一物多用」為掃除的重點之一，因此「一對多掃除用品系列」，可以先選則鋁製或木製為主體，另外搭配可更換的掃除用品。

一根桿子，可以換上多樣化的掃除用品，清潔地面時可用除塵拖把布，利用微纖毛易於吸附髒污來除塵，如果在污漬殘留處，可以更換吸水拖把布濕擦，另還能換上地毯清潔滾輪，可以黏除地毯、床鋪上的棉絮與毛髮；在浴室也有多用途，換上浴室用刷可以清潔預測，針對玻璃、鏡子可以用玻璃清潔刮把，一側為海綿，另一側為刮刀。

針對清潔細節控，無印良品有縫隙清潔溝槽刷、縫隙清潔迷你刷、縫隙清潔海綿與縫隙清潔刮刀，可以針對細部清潔來進行處理，滿足細節控的高要求。

無印良品地板吸水拖把布／170元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品地板吸水拖把布／170元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品縫隙清潔溝槽刷／35元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品縫隙清潔溝槽刷／35元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品浴室用刷／130元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品浴室用刷／130元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品縫隙清潔迷你刷／35元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品縫隙清潔迷你刷／35元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品縫隙清潔刮刀／30元。圖／MUJI無印良品提供
無印良品縫隙清潔刮刀／30元。圖／MUJI無印良品提供

無印良品

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