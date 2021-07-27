聽新聞
test
0:00 / 0:00
居家清潔要「質感」更要「效率」！無印良品小物超好用
期待著降級新生活的來臨，但同樣居家的舒適感也要特別重視，MUJI無印良品以「舒適感、從何而來」，邀請大家思考也分享居家清潔的提案，另也同步推出多款好用、質感、有效率的掃除用品，隨時保持環境清潔，提升居家舒適感。
擅長設計的無印良品，以「一物多用」為掃除的重點之一，因此「一對多掃除用品系列」，可以先選則鋁製或木製為主體，另外搭配可更換的掃除用品。
一根桿子，可以換上多樣化的掃除用品，清潔地面時可用除塵拖把布，利用微纖毛易於吸附髒污來除塵，如果在污漬殘留處，可以更換吸水拖把布濕擦，另還能換上地毯清潔滾輪，可以黏除地毯、床鋪上的棉絮與毛髮；在浴室也有多用途，換上浴室用刷可以清潔預測，針對玻璃、鏡子可以用玻璃清潔刮把，一側為海綿，另一側為刮刀。
針對清潔細節控，無印良品有縫隙清潔溝槽刷、縫隙清潔迷你刷、縫隙清潔海綿與縫隙清潔刮刀，可以針對細部清潔來進行處理，滿足細節控的高要求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言