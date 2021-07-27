橡木桶洋酒「爸」氣回饋 父親節買指定品項送蘭頌香檳

父親節即將來臨，橡木桶洋酒今年「爸」氣回饋消費者，祭出全球最具投資價值的威士忌榜首、也是蘇格蘭唯一全手工打造的雲頂（Springbank）威士忌，不僅提供孝親折扣價，凡購買指定品項，就送法國貴族御用蘭頌（Lanson）香檳，橫跨兩大酒類領域，成為空前絕後的組合，數量有限，送完為止。

「今年歐美疫情放緩，諸多國際競賽重啟，與溫布頓網球賽合作超過40年的法國蘭頌香檳，便與我們一同見證臺灣之光——謝淑薇再度封后的盛況。」橡木桶洋酒總經理袁德珮表示：「距越三個世紀的蘭頌，是少有自產區興起時，就已存在的古老香檳酒廠，早在十九世紀就已是英國王室御用酒莊，至今仍印上『Royal Warrant皇家認證』，經典細緻風味未曾改變。不妨趁父親節優惠期間，與威士忌界的新起之秀愛倫（Arran），一同開瓶品嚐。」

袁德珮同時表示：「長達數個月的等待，蘇格蘭熱銷威士忌品牌勞德老爺（Lauder 's）終於抵台了。以1公升大容量，滿足酒迷對威士忌的渴望。」

勞德老爺威士忌採用來自高地、低地與斯佩賽的高比例麥芽原酒，於雪莉桶中熟成，甜美柔順的重雪莉風味，及充滿台灣鄉土情懷的白金牛標誌，一向是非常受台灣人歡迎的酒款。

此外，被譽為「低地之后」布萊德諾赫（BLADNOCH）、都明多集團潛心鑽研泥煤煙燻極致之作——八煙傳奇（Old Ballantruan）、日威新寵兒——雲鶴等國際知名威士忌品牌，也紛紛放出經典酒款參與父親節促銷戰局，提供超值優惠。

橡木桶洋酒提供會員一通電話不限金額品項，15公里範圍內免費外送服務，防疫期間不需要出門，就可以放心選購父親節酒禮。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康