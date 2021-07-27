7-11「OPEN送」攜手3大外送品牌可宅送到家或到店取貨

低接觸服務持續被需要，7-ELEVEN將自8月2日起領先零售業首創外送業者入口平台「OPEN送」，攜手Uber Eats、foodpanda、foodomo等3大外送品牌，打造在地最大O2O外送整合服務平台；同時搶攻企業茶水間半坪商機，「CITY CAFE咖啡智FUN機」首創免店員、免下載程式、免預約、35秒即可自製一杯CITY CAFE，短短5個月即搶進約20個企業辦公商圈，搭配「智FUN機」架構新型態迷你智能超商。

看好蓬勃發展的外送市場，7-ELEVEN將自8月2日起首創外送業者入口平台「OPEN送」，可一站享有Uber Eats、foodpanda、foodomo等3大外送品牌服務，透過OPEN POINT App或官網進入「OPEN送」雲端平台，選擇想要點餐的外送品牌即可迅速通往7-ELEVEN外送專區，上百款商品、獨家限定的熱壓吐司、天素地蔬等皆可透過線上訂購、宅送到家或到店自取，還將不定期推出咖啡與鮮食優惠。

7-ELEVEN將於7月29日起與Uber Eat攜手合作，提早完成即將上線的「OPEN送」多元外送平台布局，首波精選北中南200家門市提供服務、預估8月底合作店數將突破600家、力拼1年達1,200家，讓消費者能透過 Uber Eats的30分鐘外送服務將餐飲、零食日用品各類商品送達消費者手中。慶祝新合作獨家推出首購5折優惠，7月29日起至12月31日前首次在Uber Eats生鮮雜貨外送區選購7-ELEVEN外送商品，輸入【711首購】優惠序號，不限最低消費金額即可享首購5折優惠（最高折抵100元）。不限名額。

同時，foodomo即日起正式加入7-ELEVEN經營的OPEN POINT熟客生態圈，開啟foodomo App使用OPEN POINT會員帳號即可快速登入，與7-ELEVEN、康是美、統一時代百貨等16大通路、8,000個據點聯合服務1,300萬名OPEN POINT會員，foodomo成為在地首家加入點數生態圈的外送品牌，未來也將陸續加入OPEN POINT會員回饋活動。

此外，7-ELEVEN「CITY CAFE咖啡智FUN機」搶攻辦公商圈，短短5個月即搶進約20個企業交誼廳、員工餐廳、科技廠辦茶水間，包括金控總部、科技大廠、政府機構等，「咖啡智FUN機」搭配可以一日5餐的「智FUN機」，從鮮奶、便當、三明治、麵包、零食、飲料都買得到，雙機台搭配宛如一間小型7-ELEVEN，架構新型態智能微型商圈，預計雙機年底前將鋪機超過1,500台。

「CITY CAFE咖啡智FUN機」首創免店員、免下載程式、免預約，35秒簡單4個步驟就能自行製作一杯CITY CAFE，目前已囊括主流的支付工具包括icash 2.0、悠遊卡與一卡通，聯名卡也可自動加值，未來將導入行動隨時取兌換功能及更多元的電子支付方式，讓上班族不必再匆忙地買咖啡、選早餐、趕打卡。