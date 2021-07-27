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氣質奶茶色！團團引進兩大品牌立體口罩 陪你優雅防疫
雖然今天開始台灣防疫降至二級警戒，但是出門在外還是要隨時戴上口罩，保護自己也保護別人。既然口罩已成為生活必需品，適時的選擇搭配整體造型的顏色也能增加穿搭變化，讓防疫生活除了安全謹慎，也多了點樂趣。
團團線上選物平台近日推出了多款時尚防疫配件，其中更引進風靡歐美潮流達人間的兩大時尚口罩品牌KAZE和MASKLAB，主打立體剪裁和漸層多色，無論在配戴舒適度或是外觀時尚度都能一次滿足。KAZE品牌取自日語「kaze」風，強調舒服、透氣涼感，擁有以日本摺紙技藝為啟發的3D立體剪裁和莫蘭迪色系、鮮豔撞色等特色，團團特別精選其經典造型Original、小顏造型Mini與輕巧造型Light系列，柔軟不留痕跡的海綿鼻樑墊，加上口罩外層加入質感絲滑面料，提升配戴口罩的舒適感。
另一品牌MASKLAB，以時尚夜幕芬馥漸層立體口罩聞名。獨特的KF韓式立體造型設計，加強臉部貼合與防護效果，卻能使口罩與臉部保持適度距離，不讓口罩沾染唇彩。在團團可以買到西柚漸層、海鹽漸層、伯爵茶漸層、核桃漸層四款漸層色系。
此外，台北時裝周也與口罩大廠CSD中衛聯手合作，把今年三月時裝週上貴賓限定的時尚口罩換上新包裝，預計在8月2日起在全台屈臣氏限量發行，讓民眾也能買到特別運用臺灣文化元素設計的口罩，把布料中的「藍染」、建築中的「窗花」以及繪畫裡的「梅花」配戴上身，優雅又具備傳統意義的美感，讓戴口罩也能很詩情畫意。
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