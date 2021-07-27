「星宇箱」又來了！聯名日本人氣伴手禮 周四限量開賣
為迎接中秋節，星宇航空去年推出「星宇箱」禮盒，掀起搶購潮。星宇航空今天宣布，今年將與風靡日本人氣伴手禮Press Butter Sand聯手打造「星宇箱STARBOX PROJECT RE.」，共推出「冰川透」、「時空灰」及「超凡雙生組合款」，周四開賣。
星宇航空說，新推出「星宇箱」，每盒售價2021元，雙生組合款（二色各一，共二盒）售價4020元，並加碼附贈雙品牌聯名印花方巾，限量1000條。7月29日中午12時於星宇小舖準時開賣。每筆訂單限購兩組（限同款商品）、運費另計180元，僅提供台灣本島配送，自7月29日起至8月9日晚間11時59分限量預購，指定到貨日為8月26日至9月8日。
星宇航空說，去年中秋首度推出外型超潮的星宇箱禮盒，吸引航空迷搶購，一開賣隨即秒殺。今年延續一貫時尚美學，特別打造象徵重載希望的「星宇箱STARBOX PROJECT RE.」，以代表萬物回歸起點的#JX000000為紀念編碼，共創作「冰川透」及「時空灰」兩款設計，靈感源自疫情後的反思與期待，將箱體保留超凡雙生後的殘餘原色，以透明象徵澄淨無瑕的新希望，帶領地球人們重載希望，放眼未來。
星宇說，今年的星宇箱特別與日本東京超強甜點Press Butter Sand焦糖奶油夾心餅合作，更領先全球、首度推出綜合口味組合（每款三入，共九入），囊括「經典焦糖奶油」、「福岡甘王草莓」及「哥倫比亞嚴選黑巧克力」三種熱銷口味，不用飛到日本就能一次擁有。Press Butter Sand獨特的夾燒製法，讓北海道小麥製成的滑順奶油，輕柔地被包覆在酥脆餅體之間，入口前，送上經典的菱形十字模鑄壓紋是最美好的滋味。
星宇說，除了夾心餅外，呼應「星宇箱STARBOX PROJECT RE.」精神，隨箱附有限量打造的「RESET n’GO 宣言掛帶」及「未來萬花筒」。宣言掛帶依外箱款式分別搭配「永恆銀」或「原點黑」，以霧光掛鉤承載2021年所有負壓；充滿潮流趣味的「未來萬花筒」，透過光學折射出萬變視野，造就令人驚喜的視覺呈現，引領大家以全新視角重新感受世界的美好。除此之外，購買雙生組合款還可獲得由Press Butter Sand操刀設計的雙品牌聯名「PBS805CSJX印花方巾」一條，日系風格、別緻優雅，全球限量1000條。
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