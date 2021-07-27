雪莉控注意！蘇格蘭行者斯貝賽12年首批480瓶開搶

「A. D. Rattray 拉特瑞」在獨立裝瓶威士忌界，以擅長推出強化酒廠特色風格的單桶選酒聞名，酒精度較高但仍順口易飲，並以優異的性價比獲得行家們的喜愛。本月將於台灣市場推出的全新平價版產品——蘇格蘭行者（Cask of Scotland）斯貝賽12年單一麥芽雪莉桶威士忌，首批全台限量480瓶，建議售價1,400元。

首次在台灣上市的行者斯貝賽12年雪莉桶，奢侈地以46%酒精度打造飽滿風味，並獨特的以小批次推出。該酒款擁有斯佩河畔經典的柔和花香，吸收了波本桶中濃郁的香草與柑橘氣息，轉至雪莉桶披上莓果及果醬的香甜。彷彿回到小時候，奔跑在種滿水果的鄉間庭院，微風輕撫帶來淡雅的小白花芬芳。入口像是母親剛烘培出來的手做糕點，濃郁的香氣沾著滿滿最愛的橘子果醬。在柔軟的氛圍中再度感受到用心被愛的溫暖，帶來了令人為之一亮的風味體驗。

品牌執掌人來自蘇格蘭威士忌歷史中知名的Morrison世家，早年將集團中歐肯特軒（Auchentoshan）、波摩（Bowmore）、格蘭蓋瑞（Glen Garioch）出售後，專心發展獨立裝瓶事業，滿足能挖掘更多不同酒廠特點的願望。

A. D. Rattray 拉特瑞品牌總部，設置於一所改建校舍之中，強調帶著更多人文精神以提供獨特品飲體驗的藏館，是威士忌愛好者前往朝聖、吸收知識的寶地，並且榮獲多家旅遊評鑑肯定。