全聯線上購慶百萬會員推5大優惠 天天抽10名幫你買單

40年屋齡的老宅，從施工前的動線格局、通風採光、屋況問題了解到與屋主溝通底定設計風格與工程監工，星葉設計林峰安總監皆親力親為，細心把關，其在改建的施工過程中，細膩與嚴謹的裝修細節...

2021-07-27 12:15