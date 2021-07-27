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全聯線上購慶百萬會員推5大優惠 天天抽10名幫你買單
疫情警戒讓民眾越來越依賴線上購物與外送的方便性，帶動「PXGo!全聯線上購」會員數與業績高速成長，註冊會員數更突破100萬。為歡慶PXGo!達成百萬會員里程碑目標，「PXGo!全聯線上購」特別規劃「百萬會員 感恩大回饋」活動，自7月30日至8月8日共10天期間祭出5大優惠，除了全站消費滿百送百、滿千再送百外，不限金額天天還可再抽10名，總計100名的訂單由PXGo!幫你免費買單；同時OFF COFFEE線上寄杯也推出破天荒最低價，冰、熱美式咖啡1杯只要10元銅板價，線上一鍵下單隨時領用都能享優惠。
活動期間，PXGo!共祭出5大優惠好康，包括全站消費單筆滿100元送100福利點（不累贈），滿1,000元以上再加碼送總價值100元的小時達折價券（50元面額2張）；活動期間於PXGo!註冊成為新會員、完成首筆訂單，不限金額即可獲得100福利點回饋；還有全站消費不限金額，天天抽10名PXGo!幫你買單（回饋與訂單金額等值之福利點數，單筆最高回饋上限1萬點）；OFF COFFEE美式咖啡100杯只要1,000元，每杯最低只要10元，冰、熱各限量1,000組；另外還有指定日期祭出話題爆款生鮮、食品、用品限時下殺，分批取貨同品項第2件半價，等於每件百元有找。鼓勵消費者一次購買多件享受優惠價，需要時再到門市「分批取貨」取得鮮度最佳的商品，更可線上轉贈親朋好友，防疫期間遠端傳遞溫暖。
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