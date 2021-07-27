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蔦屋書店海外首家SHARE LOUNGE店型曝光！松山店8月見客
有台北最美蔦屋書店稱號的「TSUTAYA BOOKSTORE松山站前店」7月熄燈後，讓不少書迷感到可惜，但潤泰集團代理的TSUTAYA BOOKSTORE並沒有在松山消失，透過台灣蔦屋將在台北引進全新型態的Work Style「共享空間SHARE LOUNGE」將轉移至CITYLINK松山壹號店3樓。在日本蔦屋目前有7家分店推出新型態營業項目，台灣也將是海外首家全新型態的SHARE LOUNGE，預計8月中下旬開幕見客。
網路發達加上疫情變化，讓傳統的辦公場域產生變化，越來越多工作者可異地作業辦公，相關場地機能需求也變得更多。蔦屋書店提出的共享空間SHARE LOUNGE、Work Style概念，具備「SHARE OFFICE」的便利性及「LOUNGE」的舒適性。主打提供消費者舒適工作的設備、事務備品，同時也提供飲品、點心，以及刺激靈感的雜誌自由使用。
因此，TSUTAYA BOOKSTORE讓書店不僅是銷售書籍，翻轉不易利用的咖啡廳、降低門檻太高的co-working空間，除了拿手的Book & Cafe生活提案及上萬藏書再進階，透過SHARE LOUNGE提供創意工作者舒適與靈感激活空間。
全新的TSUTAYA BOOKSTORE松山店，全店為380坪，SHARE LOUNGE共享空間占128坪，共計提供110席座位區，其餘空間仍提供生活提案與精選書籍，全新店鋪預計8月中下旬登場。
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